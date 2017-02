RENZI:AL VOTO PRIMA CHE SCATTINO VITALIZI 1/2 Rai RENZI:AL VOTO PRIMA CHE SCATTINO VITALIZI Matteo Renzi, con un messaggio sms al programma 'DiMartedì' su La7, precisa la sua posizione sulle elezioni. "Per me votare nel 2017 o nel 2018 è lo stesso, l'unica cosa da evitare è che scattino i vitalizi, perché sarebbe ingiusto per i cittadini e sarebbe assurdo". Il […]

LEGGE ELETTORALE IN AULA CAMERA IL 27/2 Rai LEGGE ELETTORALE IN AULA CAMERA IL 27/2 La legge elettorale sarà all'esame dell'Aula della Camera il 27 febbraio prossimo. Lo hanno deciso i capigruppo di Montecitorio. Il testo verrà sottoposto all'Assemblea "ove la Commissione abbia concluso i lavori", precisa la Conferenza dei capigruppo. La calendarizzazione a fine mese, hanno spiegato il vicepresidente della Camera, […]

ALFANO,NO A MANOVRA CHE DEPRIMA CRESCITA Rai ALFANO,NO A MANOVRA CHE DEPRIMA CRESCITA "La nostra risposta non può che essere negativa: non possiamo accettare una manovra che deprima spiragli di crescita". Lo ha affermato il ministro degli Esteri,Alfano, rispondendo alle domande dei giornalisti,su un'eventuale manovra correttiva chiesta da Bruxelles "Siamo in un momento particolarmente importante perchè stiamo riprendendo il cammino della […]