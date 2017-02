ROMEO,POLIZZA A RAGGI "PER STIMA" Rai ROMEO,POLIZZA A RAGGI "PER STIMA" Ho scelto Virginia Raggi come beneficiaria di una polizza vita "per una grande stima e amicizia",mentre"non c'è stata e non c'è alcuna relazione" tra noi. Così Salvatore Romeno,ex capo di gabinetto del sindaco, su Facebook. "L'ho indicata come beneficiaria-in caso di mia morte-di una polizza da 30mila euro il […]

CASO POLIZZE, BUFERA SU SINDACA RAGGI Rai CASO POLIZZE, BUFERA SU SINDACA RAGGI Il 'caso polizze' in Campidoglio imperversa sulla Rete. Pioggia di commenti sul profilo Facebook della sindaca Raggi: attestati di sostegno ma anche critiche e richieste di chiarimento. Intanto scoppia la polemica politica. Orfini (Pd): Raggi riferisca in aula, questa amministrazione "ha fallito". E Fassina (SI): "Spieghi ai romani […]

RENZI: POTREI NON CANDIDARMI A PREMIER Rai RENZI: POTREI NON CANDIDARMI A PREMIER "So che le elezioni non possono essere il secondo tempo dopo il referendum. Ho avuto la possibilità di tirare un rigore il 4 dicembre. Me l'hanno parato,anzi, l'ho tirato malissimo". Così il segretario del Pd Renzi sul Corsera. Votare a giugno o febbraio 2018? "Se si fa il […]