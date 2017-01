GUERINI: PER ULIVO SERVE 'MATTARELLUM' Rai GUERINI: PER ULIVO SERVE 'MATTARELLUM' Apprezzamento per le parole di Prodi è stato espresso, dopo Bersani, anche dal vicesegretario del Pd, Guerini. "Ho molto apprezzato Prodi sul riformismo e il lavoro che attendere il campo progressista, un impegno che prosegue e trae nuova forza dall'analisi dell'ex presidente della Commissione europea". "Per questo il Pd […]

SALVINI: VIA DA UE, SEGUIRE LEZIONE TRUMP Rai SALVINI: VIA DA UE, SEGUIRE LEZIONE TRUMP Salvini, a Coblenza, in Germania, alla riunione dei leader europei nazionalisti con l'olandese Wilders e la francese Marine Le Pen, afferma che "l'euro è "un esperimento fallito e criminale". "Prima ne usciamo meglio sarà per tutti". "Ogni Stato e ogni popolo deve essere libero", "liberi di poter […]

EMERGENZA, GENTILONI RIFERIRA' ALLE CAMERE Rai EMERGENZA, GENTILONI RIFERIRA' ALLE CAMERE Il presidente del Consiglio Gentiloni ha dato la sua disponibilità a riferire in Parlamento sull'emergenza in Centro Italia, nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dai presidenti di Camera e Senato. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'intervento del premier riguarderà l'emergenza innescata dalle nuove […]