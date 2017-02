MARRA-RAGGI,SCONTRO SU ACCUSA ABUSO D'UFFICIO Rai MARRA-RAGGI,SCONTRO SU ACCUSA ABUSO D'UFFICIO Sarà sentito in settimana Raffaele Marra, ex capo del personale del sindaco Virginia Raggi, in carcere con l'accusa di corruzione. Gli inquirenti vogliono spiegazioni sulla nomina del fratello Renato, balzato da impiegato del Comune a Capo del Dipartimento Turismo con triplicazione dello stipendio La stessa nomina è stata al […]

GUERINI:EMILIANO FERMI ATTACCHI, LEALTA' Rai GUERINI:EMILIANO FERMI ATTACCHI, LEALTA' Il vicesegretario del Pd, Guerini, replica ad Emiliano, accusandolo di portare ogni giorno "un attacco frontale al segretario e al partito". Il governatore della Puglia "non passa giorno senza che non provi ad aprire fronti nel Pd,alla cui guida, 'suo malgrado', vorrebbe candidarsi", contrattacca Guerini che avverte: "La polemica nel […]

DI MAIO:CI ATTACCANO PER PAURA DEL 40% Rai DI MAIO:CI ATTACCANO PER PAURA DEL 40% "E' arrivato il momento di reagire! Vogliono colpire il nostro entusiasmo e la nostra voglia di fare, ma non possiamo permetterglielo. Lo fanno perché siamo gli unici che possono ambire al 40%". Così Luigi Di Maio in diretta Fb. "Da oggi non voglio perdere più tempo a […]