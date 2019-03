23 Marzo 1919: a Piazza San Sepolcro a Milano vengono fondati i Fasci di Combattimento. Sulla scena politica si presenta un nuovo protagonista che segnerà gran parte del XX secolo. Per l’occasione Storia in Rete, la bella rivista diretta da Fabio Andriola, propone in edicola un ricco dossier di 130 pagine in cui esamina le radici, le idee e i protagonisti del movimento fascista, dagli esordi alla Marcia su Roma.

Analisi, anticipazioni da libri, approfondimenti, infografiche, le parole dei protagonisti e dei testimoni cercheranno di raccontare come e perché un gruppo di reduci, artisti, idealisti, avventurieri partiti da una sala prestata dagli industriali, riuscì a creare un movimento che nel giro di tre anni sarebbe riuscito là dove fallirono invece i partiti rivoluzionari “di professione”.