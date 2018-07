Caro Macron

Siamo lebbrosi, divino Macron,

e al vomito induciamo i damerini.

Siamo altresì ignoranti e ineducati

e ribrezzo facciamo ai signorini.

Siamo di carne e sangue, e non amiamo

controfigure e diàfani ologrammi.

Siamo insomma italiani: cuore caldo,

lungo retaggio, bellezza e coraggio.

La storia si raccoglie in queste rive

ma un po’ ve ne lasciamo: generosi

noi siamo. Vi lasciamo il vostro 14 luglio ’89

gli immortali principi e il sangue a fiotti

nel nome delle magiche parole.

Libertà vai parlando, ma è la vostra

soltanto. Uguaglianza è utopia

in questa Europa di Franza e Alemagna.

E fratellanza è morta a Ventimiglia

vicino al mare, lungo la battigia.