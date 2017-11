Sino al crollo dell’URSS nel 1991 la rivoluzione del 1917, che peraltro in russo si chiama “Grande Rivoluzione d’Ottobre”, era probabilmente da considerare l’evento storico più importante del XX secolo. Ora, passati pochi decenni, il centenario di questo evento tende ad essere – se non rimosso – certo meno considerato di quanto il suo significato epocale meriterebbe. A livello globale la scomparsa pressoché completa del comunismo come ideologia alternativa al modello occidentale ha ampiamente svuotato la rivoluzione russa del suo significato politico immediato, mentre nuove sfide incombono e attraggono l’attenzione internazionale: terrorismo, cambiamento climatico, emigrazione e così via. L’anniversario della rivoluzione russa tende quindi a essere ricordato come uno tra i tanti, o poco più.

E questo anche in Russia, per quanto strano possa apparire in un primo momento. In effetti, benché quasi tutti i membri della sua élite – a partire dal presidente – siano stati membri del partito comunista, la rivoluzione russa pone loro un delicato problema politico e culturale. Si trattò infatti di un momento di rottura violenta dell’ordinamento statale russo, che prima di “stabilizzarsi” nel regime sovietico provocò una sanguinosa guerra civile e l’emigrazione di milioni di persone legate in vari modi all’ancien régime.

Da questo punto di vista la rivoluzione fu un evento che non ha nulla di positivo agli occhi di chi detiene il potere nella Russia contemporanea. Intorno a Putin si è infatti consolidato un regime neo-conservatore che vede come fumo negli occhi ogni sommovimento politico che nasca dal basso, dalle “rivoluzioni colorate” di Georgia ed Ucraina alle “primavere arabe”. In questa ottica la rivoluzione del 1917 è un evento troppo importante per essere del tutto ignorato, ma che appare intrinsecamente negativo. Così come il suo leader principale, Lenin, che scardinò il sistema politico della Russia e la cui figura, pur se valutata ancora positivamente dalla maggior parte dell’opinione pubblica, non è molto gradita al potere. A differenza del suo successore, Stalin, che viene invece visto come ricostruttore dello stato – sia pure nella forma sovietica – e vincitore della Seconda Guerra Mondiale, che i russi chiamano Grande Guerra Patriottica.

L’opinione pubblica russa è molto divisa sulla valutazione dell’evento rivoluzionario, ma negli ultimi decenni si osserva una netta crescita della percentuale di chi lo considera in maniera negativa. In questa situazione le autorità russe sono comprensibilmente riluttanti ad assumere una posizione netta sulla rivoluzione del 1917. La ricorrenza dell’Ottobre è in effetti ampiamente percepita come un ostacolo all’opera di ricostruzione di una identità nazionale al cui interno non c’è spazio per una contrapposizione tra gli epigoni dei Rossi e quelli dei Bianchi.

Quel che le odierne autorità del Cremlino vogliono è una autocoscienza nazionale il più possibile condivisa, fiera del passato come del presente e del futuro del paese, al cui interno possono coesistere ed essere esaltati tanto lo zarismo quanto il sistema sovietico, l’uno e l’altro rivendicati con orgoglio da chi oggi guida la Russia. A essere rifiutati sono invece proprio i momenti di frattura interna, di destabilizzazione, di rischio per l’esistenza dello stato russo.

In questa ottica la rivoluzione del 1917 si inserisce in una serie di momenti negativi, che vanno dall’Epoca dei Torbidi (Smuta) – che all’inizio del Seicento portò quasi al collasso il giovane impero russo – sino al primo decennio post-sovietico, che sotto l’incerta guida di El’cin sembrò andare nella stessa direzione. Putin, il leader forte che secondo la grande maggioranza dei russi ha riportato il paese sulla retta via e rivendica la continuità e la grandezza della storia russa, non può quindi essere entusiasta del centenario della rivoluzione. In attesa delle elezioni presidenziali del marzo 2018, che dovrebbero sancire la sua agevole rielezione, Putin ha quindi scelto di dedicare al centenario dell’Ottobre Rosso un’attenzione limitata, se non apertamente ostile.