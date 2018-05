Ritornare dove il senso di appartenenza alla patria si formò, per riscoprire e rilanciare le radici profonde della nostra identità nazionale. La rievocazione dell’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale, promossa “Comitato 24 maggio – Giuramento sul Piave”, sarà organizzata anche quest’anno e si terrà domenica ,27 Maggio a Fagarè della Battaglia in provincia di Treviso. La giornata rievocativa partirà con una specie di itinerario che inizierà dopo una deposizione di fiori al Sacrario di Fagarè della Battaglia che contiene 10541 salme di caduti di cui 5191 identificate e 5350 ignote, raccolte in questo luogo da 80 cimiteri di guerra del Basso Piave e zone limitrofe. Da Fagarè gli intervenuti visiteranno il Molino della Sega dove i ragazzi del ’99, a cui è dedicato il monumento, combatterono contro le truppe austroungariche impedendone l’avanzata sul Piave. In questo luogo storico dove vi fu il battesimo del fuoco dei ragazzi del 99 .

Non sarà una commemorazione che guarda al passato, ma un momento di ritrovo che vuole parlare alle coscienze di oggi: ai giovani ,alle famiglie e al mondo associazionistico. Anche quest’anno volutamente l’evento non avrà carattere politico ma verrà esaltato lo spirito comunitario che lo contraddistingue. Non a caso il Comitato Promotore assieme all’associazione Argine Maestro e l’Associazione Destra Veneta intendono caratterizzare l’incontro come un raduno di “patrioti” all’insegna del tricolore dando molto spazio alla creatività dell’ associazionismo. Pochi luoghi hanno un potere evocativo come le rive del Piave. Ritornarci ogni anno, per ricordare i nostri padri che si immolarono non significa celebrare il passato, ma insegnare alle giovani generazioni la dimensione del sacrificio. Visitando quei luoghi lungo le rive del Piave ritroveremo i segni della memoria collettiva dove gli uomini che allora conoscevano quasi esclusivamente il loro dialetto regionale in quelle trincee divennero Italiani per difendere la nostra sovranità ed indipendenza.

Non a caso per il raduno ci ritroveremo per il Giuramento anche quest’anno a Saletto di Breda di Piave, nel luogo dove cent’anni fa alle 3.30 della notte le truppe italiane oltrepassarono il confine italo-austriaco e dove grazie all’opera dei giovani dell’Associazione Argine Maestro sono state rinvenute e portate alla luce due trincee con nidi di mitragliatrice risalenti proprio al 1°conflitto mondiale .Le associazioni rievocative e combattentistiche garantiranno la visita guidata ai luoghi storici del sito e la giornata si concluderà con un momento conviviale presso Ristorante da Maurizio, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 14, 31010 Cimadolmo TV (quota sociale 25 euro su prenotazione tel. 3462607767).

27 Maggio 2018, Sacrario di Fagarè della Battaglia

DOMENICA,27 MAGGIO GIURAMENTO SUL PIAVE

ORE 10.00 ONORE AI CADUTI DEL PIAVE AL SACRARIO di Fagarè della Battaglia ,con presenza autorità, sulla strada Treviso-Oderzo, in comune di San Biagio di Callalta in ricordo di tutti i caduti sul Piave

ORE 11.00 MOLINO DELLA SEGA Momento storico presso il monumento che ricorda la battaglia che fu il battesimo del fuoco de “I RAGAZZI DEL 99”.

ORE 11.30 SALETTO DI BREDA DI PIAVE . Benvenuto del Comitato 24 Maggio e visita rievocativa ai luoghi della Battaglia del Piave con l’Associazione Argine Maestro che si è impegnata nel restauro di alcune trincee ed in iniziative rievocative. Saluti delle Associazioni combattentistiche presenti. scrittori ,artisti e autorità. GIURAMENTO SUL PIAVE

ORE 13 DEGUSTAZIONE SPECIALITA’ TIPICHE presso Ristorante da Maurizio, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 14, 31010 Cimadolmo TV (quota sociale 25 euro su prenotazione tel. 3462607767)

