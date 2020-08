D’estate i giornalisti debbono faticare per trovare le notizie da mettere in pagina. È cosa nota. Ma questa volta, con lo scandaletto dei 600 Euro riscossi dall’Inps da parte di alcuni politici, mi hanno proprio scocciato. E’ stata montata una caciara da Masaniello di quart’ordine per fustigare i tre (o cinque?) parlamentari i quali, già ricoperti di quattrini incassando il loro emolumento, lievitato da rimborsi spese forfettari, prebende e privilegi vari, hanno fatto domanda (accolta) per incassare il contributo COVID previsto per le partite IVA.

Tenendo presente che buona parte dei parlamentari sono titolari di partita IVA (avvocati, commercialisti, giornalisti, commercianti, maggiordomi da stadio calcistico, nullafacenti girovaghi per il mondo, illetterati generici, analfabeti specializzati, ecc., ecc.), in fondo la quota di 5 su mille, in un paese affollato da furbetti a 24 carati, non è poi così alta.