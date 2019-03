La battaglia o, per definirla in termini privi di enfasi, l’impegno per la concessione del suffragio femminile è universalmente presentato in campo storico nazionale come caratteristica tipica ed esclusiva della sinistra estrema, radicale, repubblicana e socialista. Nel 1908 appare la prima edizione dell’opuscolo Il diritto elettorale della donna, destinato ad essere ripresentato, in versione più completa ed in momenti dalle diverse e complesse prospettive, nel 1919. Ne è autrice Linda Ferrari, fondatrice della Lega Femminile Patriottica.

Arriviamo al 1919 e all’opuscolo, edito dalla Tipografia Giorgio Berlotti di Tuscania. Rileggiamo ora nei passaggi salienti lo scritto della Ferrari, poi racchiuso nel “decalogo italiane”. All’opposto di altre posizioni, che demonizzano i doveri e parlano esclusivamente di diritti, la Ferrari li abbina in maniera inscindibile, tanto da rivendicare l’orgoglio di “essere donne”, risolute “per il bene della Patria, della società, della famiglia, di noi stesse”.

Lancia poi lo slogan “Rinnovarsi o morire”, come tutti apparentemente enfatico, basato invece su convincenti motivazioni. A prova definitiva del suo orientamento nazionale avverte che “il rinnovamento della Patria è, anche e prima, il rinnovamento dell’italiana società” ed implica “il riordinamento, il rinnovamento, il nuovo battesimo della famiglia”. La Ferrari considera al vertice “il rinnovamento della donna , il bene di noi stesse”.

Presentando le tappe dell’ascesa delle donne, siamo arrivati al punto cardine, che offre il titolo e motiva l’opuscolo. La Ferrari colloca quello che chiama, in maniera nuova, “dovere del voto”, al vertice delle aspirazioni femminili del XX secolo, precisando anzi puntualizzando che “la ferma volontà, l’opra ardita e ardente femminile non può esplicarsi in alcun campo, senza il diritto, senza il dovere del voto. Il voto, dunque, è il nostro primo diritto, il nostro primo dovere sociale. Di noi tutte. Di tutte le donne. Non escluse le donne di casa. Le donne di casa – le madri – prima di tutte le altre, anzi”.

Che la linea ideale, davvero non ideologica, della Ferrari sia diversa, contrapposta a quella delle suffragette o delle “pasionarie” ante litteram, appartenenti alla compassata borghesia, lo prova l’inno alla maternità: “io credo fermamente che le donne di casa, le madri, siano le prime ad avere un autentico e grande interesse ad essere elettrici. In quanto madri”. Usa poi un’altra parola, mai usata da tutte le altre impegnate nella stessa lotta: “A chi più può e deve importare che la Patria sia libera e felice, se non alla madre la quale, così, vedrà prosperare in Essa la famiglia, e ne avrà tranquillità per l’avvenire, serenità, gioia?”.

Concludendo l’ampio paragrafo riguardante le madri, sancisce solenne: “Se lo ricordi la Patria. Che nel Suo supremo interesse la donna dev’essere elettrice”. Attenzione e riguardo sono per lavoratrici, operaie, impiegate, insegnanti, libere professioniste.

Per le prime reclama il riconoscimento integrale dei diritti dei lavoratori uomini con uguale orario e uguale compenso, e reclama una “Unione operaia nazionale femminile”. Anche per le impiegate prospetta una situazione analoga con un’organizzazione volta “a chiedere, a volere l’arma del voto, per ottenere tutto che a loro spetti, per il loro miglioramento morale, intellettuale economico, il quale porterà al miglioramento delle loro famiglie, e però della società e della Patria”.

Riconosciute le insegnanti e libere professioniste “da tempo le vere pioniere della emancipazione della donna”, le stimola a chiedere e a reclamare i diritti loro spettanti, tra cui, primo e risolutivo, quello elettorale. E, terminando, per il trionfo della spiritualità nel segno di un “intenso amor di Patria”