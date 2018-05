ROSATO: NO A MARTINA, MA MARCUCCI LO APPROVA 2/2 Rai ROSATO: NO A MARTINA, MA MARCUCCI LO APPROVA "Le strade sono due:o il congresso o si vota il segretario che completa il suo mandato.Il congresso mi sembra la strada più naturale,vie di mezzo mi sembrano forzature". Così Rosato chiude alla proposta del reggente Martina per un segretario da eleggere in assemblea per poi […]

MARTINA: SEGRETARIO SABATO, POI CONGRESSO 1/2 Rai MARTINA: SEGRETARIO SABATO, POI CONGRESSO "Penso che il nostro congresso vada anticipato e si possa svolgere anche in tempi rapidi entro quest'anno. E credo doveroso eleggere un segretario in assemblea sabato per avere una guida certa e affrontare la fase delicata che abbiamo davanti con spirito collegiale". E'la proposta del reggente dem, Martina, […]

GENTILONI:SE PROPOSTE STRAVAGANTI SI RISCHIA Rai GENTILONI:SE PROPOSTE STRAVAGANTI SI RISCHIA "Cercherò di rassicurare l'Europa, ma quando sento proposte velleitarie e stravaganti rischia di essere difficile rassicurare". Così il premier Paolo Gentiloni, intervistato dal TG1. Se si va fuori strada -dice Gentiloni alla vigilia del vertice Ue di Sofia"non c'è il Paradiso ma il burrone". L'Italia è un grande Paese […]