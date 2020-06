Oggi Romano Prodi, dalla prima pagina del Corriere, propone una ricetta non nuova, per lui e per l’Italia: “lo Stato diventi azionista per difendere le imprese”. Come non avessimo già patito sperperi di danaro pubblico, assunzioni immotivate, scandali e corruzioni, clientelismo, fallimenti rifinanziati all’infinito. Come se la gestione assistenzialista ed irresponsabile, di gente messa lì dal politico cui garantire il tornaconto economico e di potere, senza alcun interesse a proteggere e moltiplicare ricchezze che non sarebbero loro, non avesse fatto danni a sufficienza.

Come se, davvero, le tasse di chi lavora nel privato dovessero tornare ad alimentare aziende da riempire di nullafacenti, amici, portaborse, amanti o cugini di chi li assume coi soldi degli altri. Come se non sapessimo che tutte, tutte, tutte le esperienze del passato più o meno recente si sono risolte in fallimenti, quattrini gettati al vento, eserciti di persone da continuare a mantenere, svendite per qualche lenticchia all’imprenditore (?…) amico e foraggiatore. Come se non fossimo consapevoli che – sugli innegabili successi delle uniche due partecipate di un certo pregio – è meglio non approfondire modi e maniere, che altrimenti ne andrebbe disposta l’immediata chiusura in ossequio alle più elementari norme del codice penale, e tutti i membri della governance andrebbero associati alle patrie galere senza capi di imputazione. Presi e chiusi in cella, finché a loro non viene voglia di raccontarci perché è giusto che si trovino lì.