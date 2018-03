Negli scorsi giorni, per la preparazione di un altro articolo, sono andato a rileggere sugli “Atti Parlamentari” il verbale della seduta a Montecitorio del 1° marzo 1968, durante la quale 4 deputati dell’ora vivo e combattivo MSI, oggi defunto e calpestato (Caradonna, Delfino, Romualdi e Santagati) , denunziavano, dopo gli scontri avvenuti nella stessa giornata nei pressi della romana Valle Giulia tra forze dell’ordine e studenti, i ritardi, le omissioni e gli errori compiuti dalla classe dirigente democristiana, non certo ignorando l’azione velenosa, subdola e squassante condotta, secondo costume e secondo natura, dalla sinistra.

Oggi, dopo la consultazione del 4 marzo, in cui il partito, proclamatosi sin dall’origine erede e continuatore della Destra, ha raccolto, contrariamente alle previsioni, un risultato percentuale deludente se non mortificante (4,35%), i dirigenti hanno espresso proponimenti opinabili. La Meloni, ad esempio, ancorata alla visione di una maggioranza qualsiasi, dai numeri assai lontana, ha sostenuto, dimentica del farsesco giuramento pronunziato alla vigilia : “Mancano una cinquantina di voti, una distanza che si può colmare con un appello trasversale ai parlamentari. Se aderiscono a precisi punti di programma, non ha importanza da che partito provengono”. E’ stata così riesumata la vecchia formula trasformistica di un tale Agostino Depretis , è stata prospettata ed auspicata l’ipotesi dell’”armata Brancaleone” costruita con soldati e soprattutto soldatesse di ventura.

Sono poi sorti e si vanno ingigantendo “boatos” di una metamorfosi incredibile e inaccettabile in caso di varo dell’”ircocervo”, per utilizzare la definizione dell’autocrate defenestrato.

Un ex capogruppo di FdI, per chi scrive di indimenticabile memoria, ha scoperto la via maestra, a suo avviso incisiva e qualificante, in una parola geniale: “Provare a essere il grillo parlante della maggioranza, un po’ come faceva Bossi quando a Palazzo Chigi c’era Berlusconi”.

A parte che il “senatur” godeva di ben altro peso e di consolidato richiamo, il parlamentare romano e quanti concordano sullo stesso avviso suicida ed antistorico, si rendono conto che in caso siano accolte le loro suppliche, non avranno davvero a disposizione “praterie” ma pertugi o meglio ancora cunicoli.