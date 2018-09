Mi ha raggiunto nella tarda serata di ieri, Primo settembre, la notizia della morte di Antonio Braggion.

Da tempo ci eravamo persi di vista, divisi da vicende familiari e di lavoro differenti che ci avevano portato su strade diverse.

Di lui ricorderò sempre, però, le vacanze in campeggio e la comune passione per la montagna e le escursioni dei lunghi trekking fatti insieme come quello nell’interno più selvaggio della Corsica, la Grand Randonnèe numero 20 impegnativo cammino tra i monti di questa bellissima isola del Mediterraneo.

E’ stato un simbolo, suo malgrado, legato com’era a un fatto di cronaca drammaticamente rappresentativo della Milano di metà anni Settanta.

Poco più che ventenne un pomeriggio del 16 aprile 1975 si trovava davanti a un bar in Piazza Cavour a Milano, caso volle che quello era proprio l’obiettivo scelto per un raid da un gruppo di giovani – di opposta fazione si diceva al tempo – che l’avevano scelto solo sulla base delle simpatie politiche (vere o presunte che fossero) dei giovani frequentatori.

Il tragico epilogo, letto tante volte nelle cronache della violenza politica, con 3 o 4 giovani aggrediti da forze preponderanti dotate del consueto armamentario di spranghe e chiavi inglesi era destinato in questo caso ad un esito inaspettato.

Pur già colpito dai primi colpi di spranga Braggion ebbe la prontezza di rifugiarsi all’interno della sua mini dov’era custodita una pistola calibro 7,65 esplodendo dall’interno della vettura due colpi di pistola attraverso il tetto della vettura, uno dei quali destinato a spegnere la vita del diciassettenne Claudio Varalli.

Da quel pomeriggio scaturirono anni di latitanza all’estero e, al ritorno in Italia, lunghi periodi di carcerazione.

Un clima avvelenato da violenze di ogni genere: l’indomani 17 aprile 1975 fu la volta di Giannino Zibecchi morto nel corso dell’assalto alla sede del MSI di Via Mancini, solo pochi giorni più tardi – il 29 dello stesso mese – periva dopo una lunga agonia il militante missino Sergio Ramelli dopo un agguato sotto casa.

Al Giornale, all’epoca diretto da Montanelli, reo di riportare una cronaca degli eventi pur fedele ma sgradita all’ultrasinistra, venne impedita la diffusione tramite il blocco dei camion che portavano le copie dalla tipografia (che era proprio in Piazza Cavour) alle edicole.

Quando finalmente si giunse a un processo Braggion fu riconosciuto colpevole di porto abusivo di armi e di eccesso colposo di legittima difesa, sentenza confermata in Appello con riduzione della pena per il riconoscimento di attenuanti (tra cui quella del clima di violenza) finché la Cassazione mise la parola fine lasciando pilatescamente che il reato si estinguesse per prescrizione molti anni dopo.

Di certo i fatti dell’aprile 1975 condizionarono pesantemente la vita di Antonio (all’epoca già affetto da tumore osseo che l’aveva colpito a un braccio) almeno quanto quella di Varalli e dei suoi cari inaspettatamente travolti dagli esiti di quella ‘azione punitiva’, decisa da altri e rimasti impuniti.

Come ho già avuto modo di dire – anche a un convegno dedicato alla vicenda di Sergio Ramelli – io non appartengo a quelli che dividono il mondo in vittime o carnefici, in buoni o cattivi.

Anche perché all’epoca, e in questa vicenda in particolare, i giovani erano soprattutto vittime di un clima di violenza creato e voluto da altri.

Dunque anche se Braggion fu soprattutto una vittima e un simbolo – negativo o positivo a seconda dei punti di vista – per me era soprattutto un amico.