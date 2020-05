Ezio Bosso ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Torino. La musica lo affascinò già in tenera età, per mezzo di una zia pianista e al fratello musicista; al conservatorio frequentò Oscar Giammarinaro che divenne il cantante degli Statuto, e per oltre un anno suonò con loro con il nome d’arte di Xico. Con il gruppo incise l’album di debutto Vacanze per poi abbandonanrlo: “producevo troppe note”, affermò ironicamente. Del conservatorio ricordava un docente che gridava e talora alzava le mani ma un giorno, durante la lezione, entrò un uomo che chiese a Bosso di ripetere l’esercizio, poi si rivolse al professore e disse: “A me sembra molto bravo. Perché grida?”; si trattava di John Cage, cui l’artista avrebbe in seguito dedicato il brano Dreaming tears in a crystal cage.

Ancora minorenne suonò come solista in Francia, collaborando con varie orchestre europee. Fu l’incontro con Ludwig Streicher a segnare la svolta della sua carriera artistica, indirizzandolo a studiare Composizione e Direzione d’Orchestra all’Accademia di Vienna.

Nel 2011 subì un intervento per l’asportazione di una neoplasia cerebrale e fu anche colpito da una sindrome autoimmune neuropatica. Le patologie inizialmente non gli impedirono di continuare a suonare, comporre e dirigere. Con il peggioramento della malattia neurodegenerativa, verificatasi in quello stesso anno ed all’inizio erroneamente indicata dai media come SLA, venne costretto alla fine dell’estate 2019 a cessare l’attività pianistica. Le mani non rispondevano più.

Dal 2017 Bosso, costretto sulla sedia a rotelle, è stato testimone e ambasciatore internazionale dell'”Associazione Mozart 14″, eredità ufficiale dei principi sociali ed educativi del Maestro Claudio Abbado, portati avanti dalla figlia Alessandra. È deceduto il 15 maggio 2020 nella sua casa di Bologna all’età di 48 anni, a causa dell’aggravarsi della malattia.

Negli anni novanta ha partecipato a numerosi concerti sulla scena internazionale: Royal Festival Hall, Southbank Centre, Sydney Opera House, Palacio de Bellas Artes di Città del Messico, Teatro Colón di Buenos Aires, Carnegie Hall, Teatro Regio di Torino, Houston Symphony, Auditorium Parco della Musica di Roma, nei quali si è esibito sia come solista sia come direttore o in formazioni da camera. Ha tenuto corsi in Giappone e a Parigi, partecipando alla vita musicale della scena contemporanea di quegli anni con Gérard Caussé, Pierre Yves Artaud, Laura Chislett. Ha diretto, tra le altre orchestre: London Symphony, London Strings, Orchestra del Teatro Regio di Torino, Filarmonica ‘900 e Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra da Camera di Mantova, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Dal 1° ottobre 2017 al 14 giugno 2018 è stato direttore stabile residente del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

La sua musica è stata commissionata o utilizzata da istituti operistici quali: Wiener Staatsoper, Royal Opera House, New York City Ballet, Théâtre du Châtelet, San Francisco Ballet, Teatro Bolshoij di Mosca; da coreografi come Christopher Wheeldon, Edwaard Lliang o Rafael Bonchela; nel teatro da registi come James Thierrée.

Bosso ha scritto anche musica da film, lavorando con Gabriele Salvatores per cui compose la colonna sonora di Io non ho paura, Quo vadis, baby? e del più recente Il ragazzo invisibile. Viveva tra Londra, in qualità di direttore artistico del The London Strings, e Bologna, ove è stato direttore principale ospite del teatro comunale; talvolta rientrava a Torino, dove collaborava a progetti divulgativi.

Sette anni fa avviò una interessante collaborazione con il violoncellista Mario Brunello. Nel 2014, con Fantasia per violino e orchestra, si esibì alla testa della London Symphony Orchestra, con Sergej Krylov al violino solista. Nel 2015 The Arts News Paper e Penelope Curtis definirono il suo concerto alla Ikon Gallery, all’interno dell’opera 3 Drawing Rooms del suo amico David Tremlett, l’evento artistico dell’anno del Regno Unito. Sempre nel 2015, l’Università Alma Mater di Bologna gli commissionò una composizione dedicata alla Magna Charta delle Università Europee, composizione che contiene il primo inno ufficiale dell’istituzione. The 12th Room è stato il suo primo disco da solista, è sempre nello stesso anno. Con il pezzo Following a bird si registrò la sua ultima esibizione a Sanremo 2016.