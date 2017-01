L’avevo sentito appena tre giorni fa e avevo capito che ormai la fine era imminente… Eppure lui non ha mai deflettutto: è rimasto ottimista, pur avendo capito, lui come me, che era ormai agli ultimi giorni della sua estenuante lotta contro la malattia che lo ha portato inesorabilmente via.

Con Salvatore condivido tanti ricordi, e a lui riconosco – al di là delle motivazioni personali e dell’amicizia che ci legava – di essere stato una delle menti più acute della destra italiana, che ha avuto la “fortuna-sfortuna” di crescere e affermarsi al fianco di Pinuccio, un fratello più grande di età, e almeno “grande” come lui dal punto di vista intellettuale e della lungimiranza politica. Una personalità forte, la sua, che ha dato moltissimo alla destra, ma che dalla politica ha avuto in cambio molti meno riconoscimenti di quelli che avrebbe meritato.

E allora, in queste ore di addio a un amico e a un compagno di avventura politica, le ultime immagini che ho di lui sono quelle legate a un recente periodo di cura trascorso a Milano da Salvatore, quando qualche mese fa l’ho ospitato in uno dei momenti più duri della sua lotta contro la malattia. Ebbene, non posso dimenticare come anche in quella circostanza difficile mi sono ritrovato a rilevare come, nonostante il male e il periodo durissimo che stava attraversando, Salvatore riusciva a fare appello a quella sua incredibile lucidità politica e ad una incrollabile tenacia, dimostrate fino all’ultimo: caratteristiche distintive dell’uomo e del politico che mi hanno sempre impressionato. Sempre, fino alla fine…