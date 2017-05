I tre giornaloni pseudoliberi, voce ed espressione del capitalismo industriale e del sistema bancario, fanatici dell’Europa senz’anima e senza identità, esclusivamente dedita alla tutela degli interessi mercantili, non potevano che gareggiare in enfasi per i commenti sul risultato delle presidenziali francesi, frutto e conseguenza di alleanze tutt’altro che chiare ed esplicite, sicuramente sul piano dei contenuti sociali aride.

A “Repubblica”, “Corriere della Sera” e “Stampa” (per non parlare del minigiornale ispirato da Ferrara), si è unito con un titolo, tale da meritare un’adeguata e matura riflessione, fastidioso, confuso ed equivoco, il foglio di casa Berlusconi e quindi voce di Forza Italia.

Il quotidiano, guidato ufficialmente da Sallusti, ha aperto così l’edizione di ieri: “ Lunedì lezione di francese. Di sola destra non si vince”. Sull’esito si sono avuti si sono avuti l’immancabile commento banale di Salvini e quello più maturo ma non adeguatamente articolato della Meloni, che dalla posizione ostentata dovrebbero invitare Berlusconi, autoproclamatosi campione di liberalismo, ad evitare le “fughe in avanti” con i suoi sogni unificatori.

L’autocrate ed egolatra lombardo si è esibito sul palcoscenico del quotidiano “storico” torinese con un’intervista, ricca solo di ombre e di affermazioni fantasiose ed astratte, prive di riscontro e, considerati i precedenti, pericolose.

L’ex presidente, una volta reclamizzata – tra lo scetticismo planetario – l’etichetta di “liberale” , ritiene la proposta politica, fabbricata nelle “officine” di Arcore, “affidata a persone credibili, per gran parte non politici di professione ma protagonisti stimati e apprezzati del mondo dell’impresa, delle professioni, della cultura”. Al di là della formula ormai consunta, il Cavaliere quali garanzia di coerenza e di linearità , dopo le mille e mille scelte fallimentari dei candidati, può offrire ai cittadini?

Sempre Berlusconi ma solo lui ritiene di avere concordato con gli alleati un programma al “95%”, che nell’articolazione offerta è quanto di più vago, inconcludente, superficiale ed anche demagogico con l’immancabile perla leghista del “meno Stato” si potesse concepire. Del tutto fumoso e quindi incredibile è poi a proposito del leader della coalizione, di cui non si conosce il nome (?) ma le sembianze banali ed insoddisfacenti.

Così come nel commento sulla Francia è stato pilatesco con verbose concessioni alla Le Pen e chiara propensione per l’altro. A proposito della prima l’abbiamo sentita usare una parola “patria”, da noi anche a destra del tutto tramontata.

Il giornale di via Solferino, cui, nel desolante deserto informativo, il sottoscritto è costretto a ricorrere, nonostante lo stantio ed anacronistico antifascismo (Croce e la “parentesi della storia” cosa direbbe?) esibito ogni giorno, come stella polare, ha raccolto con ossequio in maniera logicamente acritica il succo dell’intervento prima dell’incoronazione: “Messaggio a Mattarella. Renzi e il nuovo Pd, sulla legge elettorale non chiedete a noi”. Continua ad insistere sul vittimismo puerile e sulla dignità offesa dello sconfitto, senza sentire un doppio dovere: quello di riconoscere il colossale rifiuto espresso nei suoi confronti dallo spontaneo schiera mento trasversale e quello di assumersi la responsabilità e l’onere della elaborazione di norme elettorali eque e non di spessore antidemocratico superiore a quello della degasperiana “legge truffa” (il premio al 40% e non al 50,01%).

Il ragazzotto preferisce, con le spalle coperte e teleguidato, muoversi e tramare nell’ombra grazie al comodo antagonismo con figuri del taglio di Orlando e di Emiliano.

Immaginiamo poi, per il senso democratico proprio del “Corriere”, se a prodursi nell’incredibile circolare diffusa dalla Boschi, fosse stato un sottosegretario di un fantomatico ed ormai immaginario governo di destra.

La signorina aretina, che ha reagito con motivazioni sfrontate in linea con il veterocomunismo togliattiano, in questo periodo, purtroppo non definitivo, di accantonamento, ha affinato le “doti” , condivise con il corregionale, apprese dall’esempio pilota, per loro luminoso, del dittatore nordcoreano e di quello venezuelano.

Dimenticavo di rilevare che la notizia sull’incredibile protervia è stata riportata nelle pagine interne, a p. 15.