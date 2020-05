Paolo Berizzi, scalcagnato segugio antifa di Repubblica, non molla la presa e continua le sue indagini sulla “minaccia nera”. Peccato che, una volta di più, racconta frottole e inventa assurdità come nel caso di una presunta “marcia su Roma” di mirabolanti “ultras neonazi” frammischiati a comunità identitarie. Bugie, solo bugie come comunica l’associazione culturale Lealtà-Azione in un suo messaggio che volentieri rilanciamo.

«L.A apprende da un articolo apparso il 21/05/20 su Repubblica, a firma di Paolo Berizzi, che parteciperà ad una manifestazione a Roma organizzata da alcuni gruppi ultras italiani. In questo fantasioso articolo il giornalista Berizzi lega il nome della nostra Associazione a quello della Curva Nord dell’Inter e qui occorre fare una prima precisazione: i militanti di Lealtà-Azione, che ricordiamo essere un’associazione culturale, arrivano da varie estrazioni sociali, hanno età diverse, hanno lavori diversi, hanno passioni diverse e tifano anche squadre diverse; questo significa che se dei ragazzi appartenenti all’Associazione vanno allo stadio lo fanno per seguire una passione personale che nulla ha a che fare con il percorso culturale e sociale che si intraprende aderendo a Lealtà-Azione.

Riteniamo quindi totalmente infondato questo articolo anche perché l’Associazione non parteciperà a questa manifestazione come, basterebbe leggere la pagina Facebook ufficiale, non lo farà nemmeno la Curva Nord.

Crediamo quindi che Berizzi e Repubblica debbano informarsi meglio su ciò che scrivono e pubblicano per di produrre fake-news con lo scopo di seminare odio politico tra i lettori».