Il periodico cattolico tradizionalista “Sì, sì, no, no”, giunto al 46° anno di edizione e di cui mi onoro essere abbonato da alcuni decenni, non ha mancato in uno degli ultimi editoriali, di esaminare e giudicare l’”abominevole “ “Protocollo”, d’intesa tra la Chiesa e lo Stato, firmato il 7 maggio scorso dall’aspirante “sempiterno” presidente del Consiglio e dall’inamovibile capo della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, per il quale le norme canoniche anagrafiche non hanno valore. “L’aver accolto passivamente da parte della CEI tutte le condizioni firmate dal presidente Conte senza alcun contraddittorio, compreso l’art. 3.4 che regola perfino le condizioni per la celebrazione della Messa, significa aver totalmente la propria responsabilità, ma anche il potere, la sovranità e l’indipendenza della Chiesa allo Stato”.

Il redattore non esita a considerare l’art.3.4 “arbitrario e profanatorio nei confronti della Santa Eucarestia. Viene evidenziato poi che “dal giorno della riapertura delle chiese in poi, se ne viste di tutti i colori durante la Messa”. Non può mancare la denunzia di “sacerdoti usare di tutto e di peggio per la distribuzione delle ostie e che ognuno prendesse la sua; addirittura orripilanti pinze con le quali prendere l’ostia a da porgere ai fedeli, altri cacciano in malo modo quei fedeli che chiedono di avere l’ostia in bocca, come è sempre stato fatto nella storia millenaria della Chiesa”. A proposito dell’episodio esecrato, confermo, per avervi assistito in una Messa, celebrata in un paese abruzzese di montagna, carattere agghiacciante del gesto compiuto da un sacerdote malgascio.

La Chiesa, però, nonostante tutto (la paurosa caduta delle nascite, la sostanziale eliminazione dei matrimoni religioso, il drammatico ricorso ai laici per la celebrazione dei sacramenti), continua imperterrita nella “discesa agli inferi”. Il vescovo della diocesi di Latina si è sdilinquito verso Conte, fino a lodarne il modus operandi a Bruxelles, come avesse evitato di presentarsi come ascia, elmetto e lanciafiamme, laddove invece essere per le immani necessità italiane, le maggiori e più gravi del Continente, non servile ma neppure prepotente.

E’ più la base cattolica mobilitata nelle piazze contro l’infame proposta di legge “Zan – Scalfarotto” che l’episcopato, disattento e tutt’altro che preoccupato delle trame radicali e vetero sessantottine.

Massimo Cacciari ha individuato, nel corso di un’intervista, un aspetto dell’atteggiamento di Conte sensibile ad un preteso interesse nazionale, in realtà esclusivo attaccamento maniacale per la poltrona. I giornali di regime si sono subito affrettati a raccogliere lo scontato orientamento di Conte nella frase “I fondi li gestisco io”. Per l’ex sindaco di Venezia Conte punta “sul ricatto che, senza l’Italia, la UE morirebbe; perciò battiamo i piedi e pretendiamo che ci diano i soldi a capocchia”. Non si è ancora afferrato il fondo recondito della linea dello “statista” della Capitanata (Antonio Salandra non ce abbia) o di chi lo pilota. Fingersi capace di provvedimenti risolutivi, come quelli sulla pandemia, dei quale sarebbe stato capace anche l’ultimo dei “caporali di giornata” , o decisivi , come quelli accettati o, forse meglio, subiti in Belgio.

Anche la Meloni torni a riconsiderare con Cassese che l’Italia è “senza bandiera” e con Verdelli che il governo “deve riconoscere le sue debolezze”, l’impreparazione dell’esecutivo stesso (ne è prima prova tangibile la Azzolina) e dell’amministrazione, da cui esce la Lamorgese, la spaventosa inconsistenza del piano di riforme. Il cammino è lungo e complesso ed è saggio, è prova di autentico sentimento nazionale, non abbandonarsi, neppure momentaneamente, in elogi immeritati ed irriflessivi.