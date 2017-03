Sarà una primavera difficile quella delle forze Nato in Afghanistan. Almeno a giudicare dalle valutazioni che fanno i comandanti statunitensi impegnati in teatro. E, soprattutto dalle notizie che arrivano dall’Asia centrale. Anche quest’anno, come di consueto, la coalizione internazionale attende per la metà di aprile l’inizio dell’offensiva di primavera dei Talebani e delle altre milizie islamiste afghane. Ma, a differenza che nel passato, stando alle previsioni degli analisti questa volta lo sforzo maggiore degli insorti dovrebbe aversi nelle regioni meridionali del paese.

Il fronte principale, stando a quanto ha dichiarato il brigadier generale Charles Cleveland, portavoce dell’operazione a guida Nato “Resolute Support”, è previsto sarà quello di Kandahar e Helmand: regioni che rappresentano la “culla” dell’insorgenza islamista in Afghanistan. A spingere i Talebani ad intensificare gli sforzi nel sud dell’Afghanistan ci sarebbe, sempre a detta di Cleveland, la necessità di proteggere i centri di produzione e le rotte di traffico dell’oppio. Tra le novità positive in vista della campagna di primavera di quest’anno dovrebbe esserci, sempre nella valutazione dei vertici della coalizione internazionale, una maggiore efficienza dell’esercito afghano. In particolare le capacità di combattimento dovrebbero beneficiare dei migliori processi selettivi e di addestramento del personale. Rinforzata, in vista dei prossimi scontri, anche l’aeronautica di Kabul: lo scorso 20 marzo sono stati consegnati altri quattro A 29 Super Tucano, gli aerei leggeri d’attacco che formano la spina dorsale – si fa per dire! – delle forze aeree afghane.

Una valutazione ottimistica che, tuttavia, non sembra essere condivisa da tutti. In occasione della sua audizione dinanzi al comitato Forze Armate del Senato statunitense, risalente allo scorso 9 marzo, il generale Joseph Votel, comandante dello US Central Command, ha detto di ritenere necessario l’impiego di forze addizionali in Afghanistan “per rompere lo stallo nella guerra contro i gruppi militanti e mantenere i guadagni ottenuti nel paese”.

E le notizie che arrivano dall’Afghanistan in questi giorni di fine marzo non sono particolarmente incoraggianti: il centro del distretto di Sangin – definito “di importanza strategica” dal sito di analisi militare Jane’s – a sud di Helmand è caduto nelle mani dei Talebani. Addirittura, stando a notizie diffuse da alcuni media locali, l’intero distretto sarebbe caduto nella mani dei Talebani. Notizia, questa, smentita con un tweet dai vertici di “Resolute Support”, secondo cui le truppe afghane si sarebbe limitate ad abbandonare il centro del distretto. Duri combattimenti sarebbero ancora in corso nella regione. La primavera 2017 si annuncia difficile in Afghanistan.