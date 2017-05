La scorsa notte a Modena i soliti scemi hanno incendiato la sede del circolo culturale la “Terra dei padri”. Un atto stupido e vigliacco ma, soprattutto, inutile. I ragazzi sono già al lavoro per la riapertura e sabato pomeriggio (nel cortile) è prevista una conferenza. Si va avanti. Bene.

Del resto il comunicato stampa del circolo animato da Fabio de Maio non lasciava dubbi: « Il sindaco PD di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha dichiarato “l’antifascismo non si pratica bruciando i libri,non é cosi che i nostri padri che ci hanno liberato etc etc “…non siamo interessati a priori a rinverdire in maniera quasi derbistica la diatriba “fascismo-antifascismo”, anche perché sarebbe ormai una materia da consegnare definitivamente agli storici o a bravi giornalisti-scrittori come Gianfranco Stella, che presenterà il suo libro “I killer della Liberazione” proprio dopodomani presso il nostro Circolo; il Sindaco potrebbe partecipare proprio a questo evento, ascoltando una voce un po’ diversa, ma rigorosamente documentata, dalle versioni “ufficiali” di tanti libri di Storia. Il sindaco aggiunge che si sente lontanissimo dai contenuti veicolati dal Circolo, la cosa in se non ci stupisce e non ci preoccupa,anzi, ma siamo attraversati da un forte dubbio : il nostro Sindaco conosce i contenuti delle 12 conferenze che il Circolo ha organizzato in un lasso di tempo cosi breve (4 mesi)? Forse (in effetti é la posizione del suo Partito) si sente piu’ vicino ai battaglioni Azov ucraini piuttosto che ai patrioti del Donbass? Forse non pensa che la destabilizzazione del Medio Oriente perseguita dagli Usa attraverso la “strategia del Caos” abbia provocato l’incendio attuale in Medio oriente, attraverso una guerra sistematica ai regimi arabi laici, in un’ alleanza di ferro con l’oscena monarchia saudita? O forse non pensa che Enrico Mattei (ex partigiano) fosse un gigante della recente storia italiana,che ha perseguito il bene della sua Patria (la Terra dei Padri) e che per questo ha sacrificato la sua vita? Ecco, sarebbe piu’ bello e rasserenante che il signor Sindaco prendesse le distanze nette e defintive da noi su questi e su altri contenuti,sappiamo perfettamente anche noi di essere agli antipodi rispetto al suo modo di pensare, liberismo , globalismo ed atlantismo sono le stelle polari del Pd, noi li vediamo come i nostri peggiori nemici. Invece agitare un inutile spauracchio come l’antifascismo sembra essere una facile scorciatoia; ci permettiamo sommessamente di aggungere che quello spauracchio ha lasciato una lunga scia di sangue dietro di se e che, ancora oggi, piccoli orchi disadattati e senza nessun legame con la loro Terra, lo usano come alibi per sfogarsi contro un mondo che non capiscono e non vogliono».

Ricordiamo ai nostri lettori che la solidarietà ha senso solo se è veramente “militante”. Dunque mano al portafogli e mandate un contributo a la “Terra dei Padri”. Se lo meritano. Ecco le coordinate: IT98Y0538712902000002462553 IBAN BPER