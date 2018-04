Allarme! Aiuto! SOS! È scomparso il Molise. Dagli schermi, dai commenti TV, dai social. Un buco nero. Da lunedì mattina Campobasso, Isernia, Termoli e borghi vari sono spariti. Dal cuore dell’Italia non giunge nessuna notizia, alcuna voce. Tutto tace. I molisani sembrano spariti (la cosa ci preoccupa alquanto …) e assieme a loro (ma la cosa non è grave…) anche inviati, commentatori, rompicoglioni assortiti. Persino Antonio Di Pietro (ed è una buona notizia..) sembra disperso nel nulla. Tutta colpa degli UFO?

Eppure sino a domenica sera il piccolo Molise — terra bellissima quanto bistrattata — era al centro dell’attenzione nazionale, internazionale. Qui doveva consumarsi l’apocalisse italiota, il duello finale tra “bene” e “male”. Il verdetto era scritto nelle stelle: i pentastellati avrebbero strappato la presidenza della microregione (300mila abitanti) per scardinare Palazzo Chigi e trionfare infine sul globo intero. Poi, invece, il vuoto cosmico.

Strano ma vero, la colpa non è però degli “omini verdi”, degli extra terrestri. Rassicuratevi, nessuno ha rapito i molisani trasportandoli in nuove dimensioni galattiche. Stanno tutti bene e sono contenti. Anche Di Pietro e il suo trattore.

Sfortunatamente per la grande informazione e i suoi referenti, l’elettorato ha dato fiducia al centrodestra o a preferito astenersi (il 48 %.., segnale importante). I grillini restano al palo e il PD continua a franare rovinosamente. Per i geni dei mass media — il “Molise è l’Ohio dell’Italia” e altre stupidaggini — è meglio sorvolare. Ignorare. Dimenticare. Il Molise non esiste e non è mai esistito. Punto.

Domenica prossima tocca al Friuli Venezia Giulia. Prima che vengano rapiti dai marziani, debbo avvertire amici e parenti…