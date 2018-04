Nelle sale italiane una storia di mare e uomini tragicamente vera. È il “Mistero di Donald C”, interpretato da un ottimo Colin Firth, che ripercorre la vicenda del velista Donald Crowhurst, uno dei sette concorrenti alla Golden Globe Race del 1968, la prima regata in solitario attorno al mondo.

Donald, nato in India nel periodo coloniale e tornato in Inghilterra nel 1947, è un figlio dell’impero senza impero. Uno sradicato che mal sopporta i ritmi opprimenti e gli orizzonti limitati della piccola Inghilterra del 1968. Velista dilettante è colpito dall’impresa di Sir Francis Chichester, il primo uomo capace di completare in solitudine la circumnavigazione del globo. Quando, sull’onda del successo di Chichester la Gran Bretagna si riappassiona alle grandi imprese marine e il Sunday Times decide di organizzare la regata intorno al mondo, Donald, entusiasta, s’iscrive e prende il mare. Ma le difficoltà sono tante, troppe. Al largo del Brasile esausto si ferma e inizia ad incrociare fuori dalle rotte per settimane. Raccontando bugie alla stampa e alla famiglia.

In patria tutti ci cascano e Donald diventa il sicuro vincitore, un eroe nazionale “virtuale”. Un corto circuito che frantuma la mente e la volontà del povero dilettante. Schiacciato dalle sue menzogne Crowhurst infine crolla e si uccide lasciandosi scivolare nel mare dei Sargassi, dove troveranno il suo trimarano alla deriva.

Il regista James Marsh ha investigato le motivazioni di Crowhurst: «Potendo fare un’ipotesi sul background e sull’esperienza, direi che fosse un uomo che aveva collezionato una serie di fallimenti, da cui scappava puntando una fiche ancora più alta sull’avventura successiva. Era un uomo con una grandissima energia e fascino, che lo portavano a prendere decisioni come quella di partecipare alla regata. Aveva anche una forte autostima. Era riuscito a finanziare e a costruire quella barca; si rischia di lasciarsi sfuggire ciò che in questa storia lui riuscì a realizzare, se si guarda solo ciò che non gli riuscì. Ha raggiunto risultati straordinari».

La pensava così anche il vincitore della gara Robin Knox Johnston. Con gesto nobile donò il premio alla moglie e ai 4 figli di Crowhurst.