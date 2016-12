Aleppo è liberata e, dopo cinque lunghi anni di terrore, festeggia, con canti e balli il Natale. Ad Aziziya — il quartiere cristiano armeno — si staglia l’albero di Natale più alto della Siria e le strade sono illuminate a festa; ieri una banda, composta da giovani armeni vestiti da Babbo Natale, si è esibita suonando in piazza per la gioia di tutti, musulmani e cristiani.

Il concerto si è subito trasformato in una grande festa di popolo. testimoniata dai filmati trasmessi in diretta da una piazza colma di gente e rilanciati sul web (clicca qui per il video).

Circa un milione le persone sono rientrate in città dopo la liberazione da parte delle forze governative, pronte a riprendere la loro vita da dove era stata traumaticamente interrotta dai gruppi jihadisti. Nell’area si respira un clima di entusiasmo e di dinamismo, elementi che caratterizzano da sempre gli abitanti della seconda città siriana.

L’allegria degli aleppini ha fatto impazzire di rabbia i gruppi salafiti e jihadisti: i terroristi hanno cercato di colpire con un attentato terroristico — sventato fortunatamente dalle forze dell’ordine presenti sul posto — la gente in piazza. Ma nemmeno la notizia dell’ordigno ha scosso la gente, ormai immune ai “giochetti” dei combattenti “per la libertà” e dei sostenitori di un “califfato voluto da forze straniere”. Per i cittadini le minacce dei tagliagole sono solo gesti disperati, colpi di coda. La città è tornata a vivere e a sperare.