Mio nonno, come tutti gli Schwaben della sua generazione, detestava il Kaiser Guglielmo, che considerava una specie di usurpatore per aver posto fine, con metodi piuttosto sbrigativi, all’indipendenza delle regioni Sveve e Bavaresi annettendole al suo Reich.

Mi raccontava che quando era bambino riceveva una bretzel ogni volta che alla brauhaus del suo quartiere, salendo su di una sedia, recitava una filastrocca che sbeffeggiava il Kaiser e tutti gli altri detestati Prussiani da Bismarck in giù.

Mi chiedo cosa avrebbe detto, dopo aver vissuto sotto entrambi i regimi ed aver partecipato a due guerre sotto le due bandiere, se avesse visto confondere la bandiera di guerra del kaiser Guglielmo con quella della Germania nazionalsocialista e, soprattutto, farne il pretesto una assurda e ridicola cagnara.

Di sicuro si sarebbe fatto un grassissima risata (che da laggiù dove si trova mi auguro si stia facendo veramente) e avrebbe detto, come faceva sempre ascoltando i telegiornali degli anni ‘60 e ‘70, che i fatti confermavano l’esattezza della suo opinione sugli italiani: chiassosi, teatrali e superficiali.

Difficile dargli torto in questi giorni, nei quali nazismo e fascismo traboccano a sproposito da ogni televisore o giornalone inondandoci come una melma maleodorante. Niente di nuovo, in realtà.

Ogni qualvolta la sinistra, il suo sistema di potere e il regime intellettual-progressista al suo servizio entrano in crisi devono agitare lo spauracchio del “pericolo fascista” per nascondere i propri guai e sopravvivere.

Figuriamoci oggi con la sinistra allo sbando, ridotta ad un ammasso informe di ignoranza, arroganza, incapacità, affarismo, clientelismo capace solo di ridurre in ginocchio il paese baloccandosi tra slogan, banalità, incompetenza e ridicole utopie buoniste. Soprattutto se mancano pochi mesi ad elezioni che la sinistra potrebbe perdere malamente, pagando finalmente il conto delle sue scelte scellerate.

E’ una vecchia storia che conosciamo da decenni, che si ripete sempre uguale e con sempre meno credibilità.

Ecco quindi partire automaticamente come un cane di Pavlov la grancassa dell’indignazione ipocrita e strumentale, che dalla lettura del comunicato degli Skinheads (pratica peraltro di origine sessantottesca, utilizzata regolarmente dai centri sociali e della sinistra violenta senza che nessuno faccia mai una piega) alla bandiera spiata in una caserma trova sempre nuovo combustibile per le proprie prodezze declamatorie.

Roberta Pinotti, l’insegnante genovese a suo tempo inaspettatamente catapultata da Renzi al Ministero della Difesa, ci fa sapere, a proposito dell’episodio della bandiera del Kaiser, che si tratta “di un affronto alla democrazia”.

Mi permetta, signora ministro: è questa frase ad essere un insulto, ma all’intelligenza.

O se preferisce un elogio dell’ignoranza.

Parliamo di una bandiera che solo chi è profondamente ignorante o in malafede può definire “simbolo neonazista” come fanno, ad esempio, le sorelle Materassi dell’indignazione democratica permanente e strabica (vedono solo quello che gli fa comodo) che imperversano in questi giorni, o i pappagallini ammaestrati delle TV, incluse quelle dell’eterno leader del centro destra, che vedono ossessivamente simboli “neonazisti” e pericoli di un “risorgente fascismo” dappertutto, soprattutto dove non ci sono.

Non si capisce se per convinzione, per ordini di scuderia o solo per fare audience.

Probabilmente un po’ di tutto questo.

La vicenda della bandiera prussiana di Firenze è paradigmatica: un segugio del giornalismo democratico, assatanato di scoop antifascisti, emulo del maestro della materia che l’estate scorsa ha scoperto la presunta spiaggia fascista di Chioggia mobilitando prefetti e questori (inutilmente, perchè tutto è finito come inevitabile in una comica bolla di sapone), fotografa una finestra della caserma dei carabinieri dalla quale si intravede il vessillo incriminato.

Non avendo la più pallida idea di cosa si tratti lo classifica immediatamente come “simbolo neonazista” e spara l’allarme in rete, dove viene prontamente raccolto e rilanciato dai tanti topi di Hamelin che popolano le redazioni disposti a seguire il primo pifferaio che suoni una musichetta antifascista, sia pure scadente.

Appurato che la bandiera in questione col nazismo c’entra come i cavoli a merenda, ecco subito trovato il cavillo: la usano (pare) come simbolo alcuni gruppi neonazisti nostrani ed “europei”.

Il che, se fosse vero, dimostrerebbe solo la proprietà transitiva dell’ignoranza e del pressapochismo: i gruppi che (forse) la usano credono, evidentemente, che questa bandiera sia quello che non è, cioè quello che la cagnara antifascista vorrebbe che fosse: un inesistente ed impossibile “simbolo neonazista”.

Così il cortocircuito logico si chiude, dando vita ad un bel paradosso pirandelliano: la realtà non è così, ma così è se vi pare.

Una goffa e bizzarra commedia che vede la partecipazione entusiastica del solito caravanserraglio di cervelloni democratici impegnati in una gara stralunata a chi si indigna di più e tira fuori i paroloni più pesanti ed alla quale, naturalmente, non si sottraggono le competenti autorità, da Renzi a Veltroni alla predetta ministro Pinotti secondo la quale:

“Chiunque giura di essere militare lo fa dichiarando fedeltà alla Repubblica, alle sue leggi e alla Costituzione. Chi espone una bandiera del Reich non può essere degno di far parte delle forze armate essendo venuto meno a quel giuramento”

Sfugge evidentemente al signor ministro, che pure di mestiere sarebbe un’insegnante, la differenza tra II e III Reich, ovvero tra il Kaiser Guglielmo II e il cancelliere Adolf Hitler.

A meno di non considerare qualsiasi bandiera con aquile che sventoli al di là del Brennero un simbolo proibito, nel qual caso il giuramento alla Repubblica potrebbe essere violato, secondo il metro del ministro Pinotti, anche facendo sfoggio dei simboli della Germania di Frau Merkel.

Purtroppo mio nonno è defunto da molto tempo, altrimenti avrebbe potuto spiegare al ministro e a chi ne avesse avuto bisogno la differenza tra i due regimi che, come ho detto, aveva ben presente avendoli conosciuti da vicino tutti e due.

Se le date e i contesti storici diventano una variabile indipendente, di modo che un regime parlamentare e monarchico finito nel 1918 può essere accomunato e confuso con quello, completamente diverso, che gli è succeduto 15 anni dopo e neppure direttamente, allora sarà bene vietare, in quanto collegati al nazismo, anche Federico Barbarossa (col cui cognome venne battezzata una divisione di SS), la Lega Anseatica (il cui simbolo compare sulla bandiera incriminata), i Cavalieri Teutonici del XIII secolo (fonte di ispirazione della simbologia nazista); possibilmente dopo avere bruciato i libri di Friedrich Nietsche e le opere di Richard Wagner eventualmente presenti nelle caserme della Repubblica.

Gli ultimi TG della sera ci informano, costernati, che purtroppo né la procura militare né quella civile riterrebbero di poter a configurare in questo caso un reato (lo segnaliamo a Fiano per un eventuale emendamento integrativo alla sua legge-obbrobrio), conclusione ovvia per chi abbia un minimo di conoscenza della materia, ma inaudita ed inammissibile per la grancassa dei male informati.

Pertanto i “provvedimenti rigorosi verso i responsabili” richiesti dalla Pinotti al Comandante Generale dell’Arma resterebbero limitati all’ambito disciplinare.

Non so quale infrazione del regolamento militare scoveranno per placare le ire del ministro e degli altri indignati

L’unica infrazione che mi viene in mente, scavando nella mia vecchia esperienza di ufficiale dell’Esercito, sarebbe quella del disordine in camerata e, al limite, del comportamento poco formale.

Roba che si risolveva generalmente con una ventina di flessioni e un paio di urlate.

Ma le cose ora sono diverse e sicuramente sulla testa malcapitato Carabiniere pioverà un macigno grosso e pesante, giusto per dare un esempio e, soprattutto, tacitare la rabbia isterica delle prefiche antifasciste, tra le quali spicca Mariastella Gelmini, eminente esponente di Forza italia: “condanniamo il gesto della bandiera neonazista apparsa in una caserma dei carabinieri in Toscana. Ci auguriamo che vengano prese pene esemplari perché appendere questa bandiera in un’istituzione pubblica significa offendere sia i cittadini sia tutte quelle forze dell’ordine che quotidianamente ci difendono e condividono con noi i valori dell’antifascismo”.

Dichiarazione, e non è la prima, che segnaliamo a chi, convinto che l’eterogeneo assemblaggio chiamato centrodestra sia la bacchetta magica per la vittoria, si appresta ad una campagna elettorale fianco a fianco di personaggi del genere.

In un paese serio, piuttosto, non la passerebbe liscia tanto facilmente il reporter che ha spiato, fotografato e divulgato immagini di un’installazione militare.

Questo si che sarebbe un reato, ma siccome viviamo in un mondo al contrario, come quello dello specchio di Alice, al carabiniere tocca la parte del delinquente e a quell’altro quella dell’eroe.