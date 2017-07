E così anche gli eroici difensori del caposaldo democratico e progressista di Capalbio alla fine hanno dovuto arrendersi. Dopo avere vittoriosamente scongiurato l’invasione di qualche decina di immigrati africani nel paradiso buonista per ricchi e famosi, la truppa radical chic che villeggia in Maremma si è dovuta arrendere alla forza della natura, rivelatasi avversario ben più duro del Ministero degli Interni.

Il fuoco distruggitore che sta mandando in fumo mezza Italia distruggendo patrimoni naturali secolari non fa distinzioni, brucia indiscriminatamente a destra e a sinistra ed è del tutto insensibile alle pressioni dei salotti romani del PD, dei giornalisti democratici, degli intellettuali di sinistra in servizio permanente, dei lobbisti progressisti, di attori e attricette e di tutta la varia umanità che da sempre fa di Capalbio l’ombelico del mondo radical chic di sinistra.

Incuranti del patrimonio di preziose intelligenze democratiche posteggiate sotto i suoi prestigiosi ombrelloni, le fiamme hanno osato lambire la mitica “Ultima Spiaggia”, lo stabilimento balneare più in di Capalbio dove si concentra la crema della sinistra italiota, la piccola Atene maremmana degli illuminati ex, post o ancora comunisti dove si forgia l’ideologia politicamente corretta che inquina i cervelli di molti (troppi) Italiani. Altro che quella orribile spiaggia per cafoni fascisti di Chioggia che giustamente il prefetto del luogo ha subito fatto oggetto di adeguata repressione.

Minacciata dal fuoco, la truppa democratica ha dovuto precipitosamente battere in ritirata risalendo in disordine le file di ombrelloni che con orgogliosa sicurezza aveva disceso: spiaggia sgomberata e intelligenze di sinistra sgomente e angosciate per il destino del loro amatissimo Aeropago balneare.

Sospese per causa di forza maggiore la lettura delle insopportabili tiritere di Michele Serra su Repubblica, le dotte dissertazioni sull’inestimabile valore dello ius soli come grande progresso della civiltà (ma solo per gli altri perché, come sappiamo, a Capalbio gli immigrati non possono arrivare e quindi la questione lì non si pone nemmeno) o sulla sacrosanta limitazione del diritto di espressione per i “fascisti” che, grazie alla cialtroneria politica di un ridicolo peone del PD in cerca di visibilità, finalmente andranno in galera se solo osano parlare, salutare, cantare o scolarsi una bottiglia di vino col faccione del Cavalier Benito.

E dire che le illustri intelligenze progressiste evacuate dall’esclusiva spiaggia per vip di sinistra se volessero potrebbero, almeno per una volta, occuparsi di cose serie. Magari prendendo spunto proprio dall’episodio che ha disturbato così drammaticamente le loro beate vacanze.

Potrebbero chiedersi, per esempio, come mai i 30 elicotteri antincendio dell’ex Corpo Forestale dello Stato o non operano contro gli incendi o sono fermi e il personale specializzato del Corpo, i DOS (Direttori Operativi Spegnimenti), che prima coordinavano gli interventi ora sono seppelliti in qualche ufficio a girarsi i pollici.

Sono gli effetti assurdi di una delle tante e disastrose “riforme” renziane, forse la più bizzarra di tutte: l’abolizione del Corpo Forestale dello Stato, spacciata come razionalizzazione di spese e competenze, decretata dalla inutile e inefficace pseudo riforma della P.A. messa insieme da Marianna Madia, uno dei tanti ministri per caso dal CV inesistente ereditati dal governicchio-fotocopia di Gentiloni dopo avere scaldato le sedie nel precedente esecutivo a guida boy scout.

L’ennesimo fallimento dopo Jobs Act, Buona Scuola e la disfatta della sgangherata riforma costituzionale. Lungi dal razionalizzare alcunché, la trovata del duo Renzi Madia ha semplicemente disarticolato il delicato meccanismo della lotta agli incendi nell’anno in cui in un mese sono bruciati più ettari di foresta e bosco che in tutto il 2016.

Difficile capire i motivi per i quali il dinamico duo abbia deciso di sopprimere un corpo di polizia altamente specializzato che operava egregiamente dal 1822 e che ad ogni cambio di regime era sempre stato rinforzato: fondato da Re Carlo Felice di Savoia, il Corpo era stato ristrutturato da Luigi Luzzatti nel 1910, potenziato notevolomente come Milizia Forestale dal Fascismo, che voleva proteggere e valorizzare le risorse naturali nazionali, immediatamente recuperato nel maggio 1945 dal Governo Militare Alleato e definitivamente ricostituito nel 1948.

Poi sono arrivati i rottamatori pasticcioni, che in pochi mesi hanno disfatto un lavoro di decenni e gettato nel caos tutto il settore, con i bei risultati che vediamo in questi giorni.

Il demenziale decreto Madia ha sciolto il CFS e assegnato ad altri corpi dello stato uomini, mezzi e competenze: delle 8.000 guardie forestali in servizio, 360 sono finite ai vigili del Fuoco assieme alla competenza esclusiva sugli incendi forestali, ben 6.400 ai Carabinieri e il resto disperso in altre amministrazioni.

Solo che i Carabinieri non operano né contro gli incendi né per la loro prevenzione (della quale al momento non si occupa più nessuno): le istruzioni emanate dal Comando Generale, che prevedono che i Carabinieri ex Forestali in caso di incendio si limitino, sostanzialmente, a chiamare i pompieri per poi occuparsi di altre “esigenze istituzionali”.

Per cui i Vigili del Fuoco, già oberati per conto loro, vengono così gravati di compiti aggiuntivi senza che siano state fornite adeguate risorse e senza la possibilità di utilizzare il personale specializzato ex CFS, che in mancanza dei decreti attuativi del DDL Madia non può essere impiegato e resta in ufficio a marcire.

A marcire come una parte degli elicotteri già in dotazione al CFS per l’attività antincendio: dei 30 disponibili 13 sono passati ai carabinieri, che li usano però per il loro compiti istituzionali, gli altri 17 sono finiti ai Vigili del Fuoco che però non li possono utilizzare per problemi burocratici (protocolli di volo, passaggio di proprietà, competenze sulla manutenzione, ecc.) sempre legati alla mancata emissione dei decreti attuativi.

Risultato: mentre i boschi sono in fiamme gli elicotteri che servirebbero per spegnerli restano parcheggiati negli hangar in attesa di qualche pezzo di carta. Solo 7 elicotteri, dei 30 che erano operativi prima di questa sconclusionata riforma, possono essere al momento utilizzati per l’attività anti incendio.

Inutile dire che in questa folle e dilettantesca operazione burocratica gli obiettivi di razionalizzazione e risparmio, ammesso che esistessero, sono andati a farsi benedire. Un classico esempio di quel malefico miscuglio di superficialità, incompetenza, improvvisazione, ignoranza che sta alla base del renzismo e del sistema di potere ad esso collegato.

Chissà se i signori di Capalbio, una volta tornati all’”Ultima Spiaggia” sotto i loro amati ombrelloni politicamente corretti, imbastiranno mai un dotto simposio sugli effetti nocivi di questa sinistra incapace al governo.