L’ennesima sonora batosta elettorale ci consegna una sinistra sempre più allo sbando, ristretta in uno spazio sempre più angusto che, come un iceberg in Polinesia, si scioglie sempre più velocemente e del quale alla fine non resterà niente.

La sinistra benpensante, però, non se ne rende conto.

Asserragliata nei bunker dei Parioli e di Montenapoleone (ma data la stagione anche quello di Capalbio è oramai fieramente presidiato) continua la sua lotta senza quartiere alla realtà.

Se l’ISTAT certifica un fatto da tempo sotto gli occhi di tutti, cioè l’impressionante aumento della povertà in Italia dopo i 5 anni di cura PD & soci europeisti – nel 2017 5milioni e 58mila persone (di cui ben 1 milione e 208mila minori) pari ad 1 milione e 778mila. famiglie, cioè il 6,9% del totale, si trovavano in stato di povertà assoluta – le intelligenze superiori della sinistra hanno tutt’altro per la testa.

Qualcuno insulta, qualcun altro parla dei massimi sistemi, quasi tutti vagano mentalmente in una dimensione virtuale nota solo al oro.

L’Espresso diretto da Marco Damilano – membro autorevole e onnipresente della compagnia di giro dei talk show politicamente corretti – sbatte in copertina a carattere cubitale la parola “PARTIGIANI” incitando, va da sé, alla “resistenza” contro chi “dichiara guerra ai migranti, vuole la schedatura delle minoranze e non tollera il dissenso” (dissenso? Ma allora come mai praticamente tutti i giornaloni e le TV ci inondano continuamente di propaganda anti governativa?), mostrando platealmente quali siano secondo loro le vere priorità.

I cugini di Repubblica non sono da meno.

Incuranti dei pessimi risultati della loro controllante (perdita di bilancio di 123,3 milioni, quotazione del titolo crollata del 50%) e dell’ emorragia di copie che li affligge da tempo, i partigiani di Repubblica trovano il tempo e i soldi per mandare in giro il loro più quotato segugio antifascista, il noto investigatore giornalistico Paolo Berizzi, in cerca di scoop, ansiosi di bissare il clamoroso successo dell’anno scorso quando lo Sherlock Holmes dell’antifascismo più ridicolo scoprì la famosa spiaggia pseudo-fascista di Chioggia mobilitando, inutilmente, questore e prefetto.

Il giornalista, già censurato dal suo Ordine per violazione dell’art. 2 della legge professionale dei giornalisti (legge 69 del 1963) e dell’art. l del Testo Unico dei doveri dei giornalisti relativo “al rispetto della verità sostanziale dei fatti, ai doveri di lealtà e buona fede e al dovere di promuovere la fiducia fra la stampa e i lettori” proprio a causa uno dei suoi scoop antifascisti risultato privo di riscontri, quest’anno ci delizia con un’inchiesta sulla vendita delle bottiglie di vino con l’immagine del Duce, ovvero il pericolosissimo fenomeno che il suo compare Emanuele Fiano aveva addirittura inserito nel testo di quell’obbrobrio che aveva tentato di trasformare in una legge dello Stato.

Il bravo Berizzi ci fornisce diligentemente tutti dati necessari: ogni bottiglia, che sia col Dice o con Hitler, costa euro 10,50 al pezzo, se ne vendono circa 150mila l’anno per un giro d’affari di quasi 400mila euro l’anno (esportazioni comprese) diviso tra tre società.

Un contributo determinate alla lotta contro il fascismo vinicolo, vero pericolo per le istituzioni democratiche.

Non a caso l’allarme lanciato dal Bob Woodward dell’antifascismo militante ha trovato subito eco in Parlamento, dove Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana (titolare quindi di un pezzettino del 3% di Liberi e Uguali pari a ben 3 deputati) ha pensato bene di rivolge un’interrogazione al governo, visto che secondo lui “siamo di fronte ad un episodio di apologia del fascismo e del nazismo che non può essere giustificata e tollerata in nessun modo in Italia, la cui Costituzione ne fa un Paese dichiaratamente antifascista e le cui leggi vietano e puniscono l’apologia del fascismo“. Invocando, naturalmente, pene severissime “sia per chi produce che chi vende materiale che richiama quei regimi totalitari attraverso simboli o effigi propri di quelle dittature“.

Riflessioni sull’incremento della povertà indotto da un governo di sinistra? Non pervenute. Proposte per il miglioramento delle condizioni sociali del paese? Idem. Idee per la soluzione dei problemi concreti del popolo? Men che meno.

La sinistra imbarcata sull’iceberg che si scioglie è questa: una caricatura comica e farsesca fuori dalla realtà e lontana dai problemi incapace di rendersi conto di quello che succede nel suo patetico microcosmo autoreferenziale.

Per fortuna che è spuntata l’arma segreta, il cavaliere senza macchia e senza paura che lancia in resta salverà la pulzella rossa in pericolo di estinzione per colpa dei mostri populisti e sovranisti che la aggrediscono.

Si chiama Carlo Calenda, fino a poche settimane ministro pariolino del governo Gentiloni, dopo una breve infarinatura in Scelta civica, una giovanile tappa radical chic nella FGCI e un passato professionale come scagnozzo di Luca Montezemolo per il quale scriveva, tra l’altro, discorsi.

Ora che ha molto tempo libero i discorsi li scrive per sé e li affida ai social riempiendoli compulsivamente di chiacchiere e paroloni vuoti sotto forma di tweet e di post.

Iscrittosi al PD dopo il 4 marzo, beau geste molto romantico, si è messo in testa di scalarlo con una bizzarra e fumosa idea che ha chiamato “fronte repubblicano”: “Quello che bisogna fare è una grande lista civica nazionale – diciamo così per semplicità – che possa mobilitare il Paese nel profondo, cosa che il Pd non riesce più a fare … una grande costituente anti sovranista … Possiamo uscire dall’angolo se allarghiamo moltissimo, se mettiamo dentro movimenti civici, esperienze come quella di Pizzarotti o di Gori in Lombardia [che ha fallito miseramente rimediando una sonora sconfitta, ndr] … Bisogna andare oltre il Pd, costruire un nuovo movimento, più ampio, con esperienze civiche e personalità che non sono disponibili ad entrare nel Pd stesso. La classe dirigente del Pd deve farne parte, esserne l’ossatura portante, ma deve andare oltre.

Fare cose, vedere gente, direbbe Nanni Moretti, una bella supercazzola, pompata a dismisura dagli amici compiacenti dei media, che vede Calenda nella parte del Brancaleone di Monicelli impegnato con un’improbabile armata a combattere, in nome di una sinistra immaginaria e da salotto, una comica crociata contro “l’analfabetismo funzionale” del popolino buzzurro e ignorante che in quanto analfabeta, e solo per quello, vota per i sovranisti.

Evidentemente, con tutta la sua prosopopea da quartieri alti, il prode Calenda non ha mai letto Berthold Brecht.

Ai Parioli, però, dovrebbero essere contenti: il Forte Alamo della sinistra radical chic potrebbe avere trovato finalmente il suo Davy Crockett.