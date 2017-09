Ispirato ad una vicenda vera, The Teacher, del pluripremiato regista slovacco Jan Hrebejk – candidato all’Oscar® per il miglior film straniero nel 2000 con Divided We Fall – racconta, in modo deliziosamente agrodolce, tutta l’ottusità e il conformismo del socialismo reale in Cecoslovacchia. Ecco la storia: nel 1983, l’epoca del triste “compagno” Husàk, in una scuola di Bratislava arriva una nuova maestra, pezzo grosso del partito comunista locale e gran furbona. Da brava burocrate di regime la docente anziché dedicarsi all’insegnamento scolastico cerca di trarre profitto dai mestieri dei genitori dei suoi allievi: piccoli e grandi favori, riparazioni, pulizie in casa e altre miserabili facezie. Per i figli di chi accetta il compromesso vi sono buoni voti, per i figli di chi si rifiuta schiaffi e bocciatura.

Alcuni genitori con la schiena dritta si ribellano ma la maggioranza dei parenti si rifiuta di “offendere” la “compagna maestra” e si adegua penosamente al ricatto. Per viltà, per comodo. I più sanno che alle spalle della corruttrice c’è la forza del regime, con la paura che lo pervadeva. Per evitare guai preferiscono mentire accusando i “ribelli” d’essere elementi antisociali, controrivoluzionari e altre puttanate. La menzogna vince, il sistema funziona, la compagna maestra è intoccabile. Olè.

Già applaudito in patria all’International Film Festival di Karlovy Vary (dove la protagonista Zuzana Mauréry ha conquistato il premio come migliore attrice), The Teacher è nelle sale italiane dal 7 settembre.