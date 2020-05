Editoriale in totale dissenso con le decisioni assunte a Palazzo Chigi, tardive ed equivoche e quindi da accogliere con il più aperto favore è quello di Sabino Cassese, dal titolo “Le ombre sui tempi (e sui modi)”. L’autorevole “penna” del “Corriere” segnala gli infiniti punti oscuri, i ritardi, la confusione, gli equivoci, che dominano il documento, elaborato con enorme fatica, tra contrasti radicali ed insanabili.

Cassese fissa l’asse del provvedimento. Esso è risarcitorio, cioè volto a “ristabilire un equilibrio rotto non dalla pandemia, ma dall’azione governativa, diretta a tenerla sotto controllo”. La strada intrapresa – nota il giudice costituzionale emerito – è quella meramente risarcitoria, il cui costo – elemento portante sottaciuto da tantissimi – sarà pagato “da tutta la collettività”. Il risultato “è un forte aumento dello Stato come intermediario finanziario”, Stato che subisce alla guida, ieri e oggi, maggioranze equivoche, inconsistenti,prive della sensibilità e della preparazioni appropriate.

Il giurista dubita sensatamente dello strumento prescelto, il decreto legge, privo dei basilari connotati costituzionali, della straordinarietà e principalmente dell’urgenza, essendo stato annunziato 2 mesi or sono. L’editorialista, con occhio inequivocabilmente critico o meglio polemico, aggiunge che “negli ultimi sei – sette mesi le Camere hanno dovuto fronteggiare già quattro proposte “omnibus”, cioè contenenti centinaia di norme disparate, relative a tutti i settori.[…]. Le opposizioni hanno ragione nel lamentare (mozione dell’11 aprile) che lo Stato di diritto è stato violato e che il Parlamento non è messo nelle condizioni di poter vagliare questa massa di atti disparati, che rimangono solo sotto l’occhio (si spera vigile) della Ragioneria generale dello Stato. Prima conclusione: se la pandemia ha un ciclo ormai chiaro, l’azione di governo ha un ciclo oscuro, vive alla giornata, non sceglie gli strumenti né i tempi giusti”.

Obiezioni lampanti sono mosse ai criteri adottati sui risarcimenti e alla mancanza di serie calibrature nelle misure. Cassese non si trattiene dall’esprimere un giudizio tagliente sulle norme, che appaiono scritte “da un teologo medioevale”. L’editorialista denunzia che il governo giallorosso “non si è preoccupato degli impedimenti prodotti da troppo pesanti sanzioni e da controlli preventivi, che bloccano l’azione esecutiva e non si è chiesto e si poteva operare delegificando, invece di produrre tante norme che ingessano le burocrazie”. Il decreto, invece di ripristinare “la normale dialettica parlamentare”, calpestata continuamente da Conte, proroga con Mattarella del tutto silente, proroga di ben 6 mesi “il periodo di emergenza, nel quale si può decidere in deroga alle disposizioni vigenti”.

Basilare – da sottoscrivere senza esitazioni – è la contestazione della via seguita, “quella del dare, che confina con l’assistenzialismo” sterile ed anacronistico, invece di praticare quella dello sblocco delle procedure e dello sgravio degli investimenti privati, necessari per il vitale rilancio dell’economia autonoma e propositiva,non sorretta, assistita, in una parola parassitaria.