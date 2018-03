A Milano una mostra inattesa quanto sorprendente (che sicuramente poco piacerà a Boldrini e co.). È “Post Zang Tumb Tuum. Art Life Politics: Italia 1918-1943” un percorso nell’arte italiana durante l’epoca fascista realizzata nei grandi spazi spazi ( ben 12.300 mq…) della Fondazione Prada.



Curata da Germano Celant, l’esposizione presenta oltre 600 opere tra dipinti, sculture, disegni oltre ad una selezione di 800 documenti dell’epoca fra manifesti, fotografie, arredi e modelli architettonici realizzati da più di un centinaio di autori. Interessante l’allestimento: tra cambi di pavimentazione in prossimità di alcune opere esposte che suggeriscono l’entrata in un’altra dimensione, ricostruzioni di esposizioni avvenute tra le due guerre e fotografie, documenti, disegni, manifesti e arredi, oltre ad ammirare le opere in mostra si coglie il cima dell’epoca. A differenza del “pomperismo” nazista o sovietico, la cultura italiana ai tempi del fascismo era assetata di modernità, intrisa di dinamismo e sperimentazione. Ecco quindi che quadri, fra gli altri, di Giacomo Balla, Carlo Carrà, Giorgio De Chirico, Fortunato Depero o Mario Sironi, come sculture di Adolfo Wildt o Arturo Martini, o progetti di Piero Portaluppi, sono esposti tra fotografie di esposizioni d’epoca e focus tematici dedicati a figure di intellettuali del periodo come Margherita Sarafatti e Filippo Marinetti.



Unico neo il poderoso catalogo di 660 pagine interamente scritto in inglese – con traduzioni degli interventi dei critici in italiano in forma di note e a fine libro. Alla fine un’inutile dimostrazione di provincialismo. Peccato.