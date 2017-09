In un’Italia, in cui 3 dei 4 responsabili della brutale violenza di Rimini, faticosamente individuati, sono (o forse, in nome del dirompente buonismo permissivo, si fanno passare per) minorenni ed in cui processi delicati, che vedono come unico imputato Totò Riina, sono affidati con le ripercussioni immaginabili, alla presidenza di un magistrato, del quale non è davvero misteriosa la data del pensionamento, può apparire incredibile assegnare un voto di striminzita sufficienza (un 6 meno meno per dirla con Checco Zalone) all’editoriale di Angelo Panebianco, Qualità dimenticata. Il patto che rovina la scuola.

Il giudizio stentatamente positivo nasce dall’errore commesso con la datazione troppo recente della questione scolastica. Panebianco individua l’insorgere della disfunzione ormai irreparabile nel “patto tacitamente siglato” negli anni Settanta dello scorso secolo, “fra la Democrazia Cristiana, allora al potere, e sindacati della scuola”, che “coinvolse – asserisce bonario l’accademico bolognese – anche il Partito comunista”. “I termini del patto – precisa – erano i seguenti: la scuola ha un unico vero scopo, assorbire occupazione. Non importa se gli insegnanti siano capaci o no, preparati o no. Importa solo che siano tanti (il che significa, inevitabilmente, mal pagati). Panebianco per seguirlo nella sua tesi non segnala che comunque il sindacato, in primo luogo la CGIL era “cinghia di trasmissione del potere” per le Botteghe Oscure, mentre gli altri due, CISL e UIL, erano “mosche cocchiere”.

Comunque in realtà ed in verità, sin dai lavori dell’assemblea costituente, dall’estate 1946 al dicembre 1947, gli interessi dei 2 maggiori partiti (DC e PCI) sono stati, nel campo dell’istruzione, coincidenti. Lo Scudo crociato non intendeva danneggiare gli istituti scolastici, parificati o privati, gestiti dai religiosi e dalle religiose mentre il movimento togliattiano, accettata la costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi, la questione maggiormente a cuore di De Gasperi e del suo raggruppamento, ebbe la strada spianata nell’impossessamento dell’insegnamento liceale e universitario. La DC poi ha comunque privilegiato nella linea pedagogica i suoi intellettuali di sinistra mentre ha ignorato quelli di destra, un nome su tutti Papini.

Luciano Pellicani, in un ottimo lavoro (Cattivi maestri della sinistra. Gramsci, Togliatti, Lukacs, Sartre e Marcuse), in cui purtroppo viene svisato il ruolo dei socialisti , ha ripercorso e ricostruito la lezione del “cattivo maestro” sardo, di penetrazione, in proiezione futura, in due settori vitali e cruciali della società, la scuola e la magistratura.

Nel primo campo è stata più rapida, tanto che nelle scuole medie superiori cominciarono ad imperversare testi compilati da studiosi marxisti, come Sapegno, Marchesi e Candeloro, nel secondo è risultata graduale fino a trasformarsi in dilagante per divenire in questi nostri anni assoluta, dall’area civile a quella penale, da quella del lavoro a quella amministrativa.

Panebianco si è ben guardato dal segnalare le gigantesche immissioni in ruolo, decretate con la riforma renziana della “buona scuola”, di personale in massima parte già presente tra i precari, ora stabilizzato e ciò mentre diminuisce il numero degli allievi. Lo scopo non rilevato ma noto a tutti è quello del clientelismo elettorale, l’unico aspetto compreso da Renzi e dai suoi amici. Non interessa e non riguarda la cancellazione della didattica, già snaturata dai pedagogismi demagogici e fuorvianti, frutti perversi del radicalismo pannelliano e della “rivoluzione del nulla” sbandierata da Marcuse.