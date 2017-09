MELONI: VUOLE IUS SOLI CHI DISPREZZA ITALIA 2/2 Rai MELONI: VUOLE IUS SOLI CHI DISPREZZA ITALIA "Facciamo il permesso di soggiorno a punti come la patente e per avere la cittadinanza devi avere tot punti. Solo chi disprezza l'Italia poteva immaginare lo Ius Soli". Lo ha detto la leader di FdI Meloni dal palco di Atreju. Il congresso sarà il 2-3 dicembre […]

RENZI: SOLO IL PD PUO' CAMBIARE L'ITALIA Rai RENZI: SOLO IL PD PUO' CAMBIARE L'ITALIA Il Pd è "una squadra" di cui essere "orgogliosi", ha detto Renzi chiudendo la festa dell'Unità a Imola. "Noi -prosegue- non siamo dipendenti di un'azienda privata che fa software. Non scegliamo il capo in base a un principio dinastico" ma scegliamo il leader democraticamente con milioni di […]

MELONI: IN CAMPO PER LEADERSHIP C.DESTRA 1/2 Rai MELONI: IN CAMPO PER LEADERSHIP C.DESTRA "Io sono in campo per la leadership del centrodestra. Del resto, se compete Di Maio, possiamo agevolmente competere anche noi". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Meloni, nell'ultima giornata dell'iniziativa Atreju.Ricorda la candidatura di Marchionne da parte di Berlusconi: "Un insulto agli imprenditori che pagano […]