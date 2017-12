Hanno paura. Hanno una paura fottuta. Perché tra di loro non ci sono solo i Fiano e le Serracchiani, qualcuno che sa fare un ragionamento vero lo trovi. Ed hanno capito. Siamo alle soglie del 2018, presto si celebreranno i cinquant’anni del 68, e loro si troveranno a riesumare montagne di macerie, i loro miti bruciati da verità postume, le ferite del terrorismo, i fallimenti di ogni politica sociale. E dall’altre parte, si sta ogni giorno di più scrostando la vernice delle false verità, sta affiorando ciò che è giusto, ciò che tocca gli animi della gente, che fa riscoprire la voglia repressa di essere nazione. Il 2018 potrebbe essere per la destra ciò che fu il sessantotto per la sinistra. Ci sono tanti piccoli sintomi , indicativi di qualcosa che sta cambiando , in modo diffuso , quasi sotterraneo, in continuo crescendo ma pieno di sostanza. Gli addetti al pensiero unico vi diranno che non è altro che il malessere diffuso del populismo, presente e vincente in tutto il mondo, ma riconducibile solo ad una fiammata di becerume circostanziato ; qualcosa che presto si canalizzerà in un fatto di costume, in un’opposizione sterile ben controllabile con qualche leggina ad hoc.

Stanno riesumando le loro solite parole d’ordine, ogni giorno più stonate, vetuste, logore, inefficaci, mentre il mondo si muove. Hanno impedito a Povia, un vincitore di Sanremo, di proporsi ad un concerto, solo perché le sue ultime canzoni sono politicamente scorrette, e per dipiù è anche contro un loro tabù, l’aborto.

Ma se hanno vietato Povia, decine di altri concerti si stanno tenendo in tutta Italia, senza gli sponsor e le televisioni, partecipa chi crede. In solo un paio di mesi mi racconta Fabio Constantinescu, cantautore di musica alternativa, è stato invitato a presentare il suo ultimo cd, “ Nel cuore d’Europa”, a Cerveteri, Piacenza, Thiene, Pavia, Roma, Busto Arsizio, e poi ci saranno Torino, Trieste e via dicendo. E non è mai da solo ma affiancato da altri gruppi che vengono da Roma, Padova ,Bologna, Milano. Una radio libera della Brianza lo ha invitato con la bassista Silvia Preda a presentare alcuni dei suoi brani migliori. Anche questo è un fatto nuovo.

Nel campo dell’editoria non conforme sorgono come funghi libri di ogni genere narrativo, che non vedremo esposti nelle vetrine di Feltrinelli, dove impera la prevedibilità dei Volo, Saviano, Littizzetto e di tanti ghost writer usa e getta.

I saggi di Buttafuoco, Mollicone, Grandi, Bozzi Sentieri, Baldoni, De Turris, Granata ; la Storia raccontata da Peroncini e Valle, i gialli di Pinketts, i romanzi di Ferri, non godono di spinte editoriali ma vengono letti ed apprezzati e lasciano qualcosa nella mente del lettore, non schizzano via come acqua sui vetri, si diffondono come un tempo i samizdat nell’ impero sovietico. E sono sempre di più gli incontri di presentazione, i dibattiti e le analisi a tu per tu con il pubblico.

Nel fumetto l’editore Ferrogallico si è lanciato in un’avventura che ha subito dato buoni frutti : la storia raccontata a disegni di Sergio Ramelli è salita nella testa delle classifiche di vendita; anche qui si fa fatica a scovarlo sugli scaffali delle librerie, ma ce lo si procura, come una volta facevano i carbonari con i loro scritti. E presto altri eroi, veri, immacolati, entreranno nella rosa dei protagonisti delle nuvole parlanti edite da Ferrogallico : Almerigo Grilz, il comandante Massoud, chissà forse anche Falcone e Borsellino .

A destra l’azione politica non viene disgiunta dall’impegno nel sociale. Vuoi fare politica ? Comincia a far la spesa per gli anziani , i dimenticati, i nuovi poveri, prima di tutto italiani, li aiuti in tante incombenze. Quando avrai dimostrato sufficiente dedizione a questi incarichi , entrerai anche nella militanza attiva. Non vuoi stancarti troppo con il sociale, con le periferie abbandonate ? Ci sono tanti bei salotti radical chic, tante leopolde e leopoldine , trovi anche i banchieri e le loro figlie, c’est plus facile, tesoro.

Puoi perfino prendere il treno e girare gratis l’Italia con l’amico Renzi ; partirai sorridente, sotto i riflettori delle televisioni, poi ad ogni stazione, una via crucis : urla, insulti , sfottò. Questa accoglienza spontanea e mortificante per il bugiardissimo non la troverai riportata nelle cronache dei servitori del pensiero unico : scoprirai però quanto è possibile umiliare la professione del giornalista. Fortunatamente la verità ci viene restituita dal mondo del web, con i filmati amatoriali degli italiani liberi ; anche qui regna il samizdat fai da te.

Quel mondo di italiani liberi che si ribella ai guadagni stratosferici del buonista sinistroide Fazio e reagisce nell’unico modo concessogli: cambia canale e affossa gli ascolti della RAI. I compagnucci fingono di non capire cosa sta montando ma invece sono preoccupati.

“Perché quelli di destra avranno ancora scorie di becerume addosso, ma non picchiano, come facciamo?” dicono loro.

“Troviamo un mafiosetto locale, lui sì che mena, lo provochiamo ,lo riprovochiamo e hai visto che mena ? Però non è di destra, come si fa ? Si fa, si fa, abbiamo inventato le trame nere, vuoi che ci fermiamo di fronte a simili piccolezze ? Accostiamo le immagini, la testata e il saluto romano, siamo dei maestri nel lavaggio del cervello” ribadiscono.

Sì ma non tutti sono scemi, e la destra giovanile vede crescere ovunque i propri consensi: nelle recenti elezione universitarie a Firenze, zona rossa, ha conquistato 32 seggi su 58 . Ma ha vinto anche a Prato e a Pistoia.

I giovani di destra parlavano di edilizia scolastica, di trasporti, dei confronti scuola-lavoro, di argomenti reali, da affrontare ogni giorno. Quelli di sinistra riempivano il loro vuoto pneumatico di idee con la proposta di istituire nelle scuole gabinetti unisex, una cosa degna di Tafazzi.

La destra “populista” italiana , attenzione, non è della stessa pasta di quella di altri paesi . Avremo anche noi del folclore un po’ zavorra ma non siamo solo Harley Davidson, pick-up con le lunghe corna sul cofano e musica country a palla, che comunque non fa schifo, come negli States. Non siamo nemmeno come in Germania, con birra in corpo e facili scivolamenti nel razzismo simil ariano, squallida roba da crucchi.

Noi abbiamo dietro una cultura millenaria, abbiamo un grande poeta come Dante, politicamente scorretto oggi come ai suoi tempi ; un reazionario dichiarato come il Manzoni,che scrisse un saggio contro la rivoluzione francese ; un patriota sconfortato come il Leopardi, l’ultimo dei classici, il primo dei moderni ; da lì si parte per arrivare a D’Annunzio, Marinetti, Italo Balbo, Longanesi e Guareschi, Evola e chi altro volete.

Se poi uno scorfano come Fiano, un pesce da scoglio, pensa di fermare il mare con leggine che sembrano piccoli argini, che si accomodi pure.