Un libro di Mario Giordano, il 16° della serie, è questo che avrebbe potuto, certo con minore eleganza ma con analoga incisività, recare come titolo “Sciacalli” o “Pescecani”. L’attenzione dell’autore e l’obiettivo della denunzia sono raccolti nel primo sottotitolo mentre nel secondo sono individuati e indicati i settori sui quali e nei quali “chi ci guadagna” opera.

In circa 180 pagine, fitte di contenuti e dense di indicazioni, Giordano si sofferma sugli “avvoltoi dei trasporti”, su quelli dei “rifiuti”, poi dell’acqua ed infine nel IV capitolo vengono verificate le situazioni, sempre clamorose ed incresciose, della rete autostradale.

Due sono i punti fermi della lettura: 1) il male è diffuso e comune a tutte le aree nazionali. Vengono portate in luce pagine quanto mai criticabili e segnalazioni motivate non solo, come è abitudine sia, sulle regioni meridionali, dalla Sicilia alla Campania, alla Sardegna, ma anche sulle efficienti, indiscutibili ed operose plaghe dell’Italia settentrionale.

Giordano si sofferma tra l’altro sulle scandalose vicende delle ferrovie del “Nord”, i cui disservizi sono sfociati in tragici e drammatici episodi e sull’azienda pubblica dei trasporti torinesi, “a lungo feudo della sinistra piemontese”.

Rammenta poi che “dai maxistipendi ai vitalizi d’oro, in effetti, in Trentino – Alto Adige non si sono mai fatti mancare nulla [facendo pesare a dismisura i loro suffragi]. Hanno sempre nuotato nell’oro e non hanno fatto niente per nasconderlo . E allora la domanda è: perché i contribuenti devono fare al Trentino – Alto Adige questo ulteriore regalo? Perché, ogni volta che passano per l’A22, devono pagare una tassa ai potenti locali? Che cos’è ? Un nuovo Medioevo autostradale ? Il neofeudalesimo del pedaggio? O,più semplicemente uno scambio politico?”. Giordano attribuisce l’osservazione al senatore Malan ma è vecchia e decrepita, ora con Renzi e la Boschi ma in precedenza con i democristiani, con cui il partito locale era fratello di fede.

2) Appare evidente, nello scorrere delle pagine, dalle Alpi al Mediterraneo la degenerazione morale, penetrato in tutti i partiti sul palcoscenico, soprattutto nel sottobosco incontrollato delle Regioni e dei Comuni.

MARIO GIORDANO, Avvoltoi. L’Italia muore, loro si arricchiscono. Acqua, rifiuti, trasporti. Un disastro che ci svuota le tasche. Ecco chi ci guadagna, Milano, Mondadori Libri, 2018, pp. 203. €19,00.