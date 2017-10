Rai MARONI:VOTO LOMBARDIA DIVERSO DA CATALOGNA "Sono convinto che gli sconcertanti eventi di questa domenica possano segnare la fine dell'unità spagnola. Se io avessi voluto imprimere un'accelerata alla secessione, mi sarei comportato esattamente come si è comportato il governo di Mariano Rajoy: è Madrid che ha voluto lo scontro, non la Catalogna". Lo dice al […]

Rai CATALOGNA, COLLE: SCONTRO NEGA SOLUZIONE "Ieri,in Europa abbiamo ancora una volta verificato che quando prevalgono scontro ed esasperazioni di posizioni si allontanano le soluzioni positive". Lo ha detto il capo dello Stato Mattarella, a proposito del referendum in Catalogna. "La cultura -aggiunge Mattarella- può fornire supporto per il dialogo e il confronto, che consenta […]

Rai SALVINI: CATALOGNA? NO, LEGA NELLE REGOLE Con Berlusconi "ci vedremo quando le agende sono libere, non so dove: io da lunedì a giovedì sarò a Strasburgo". Così il leader della Lega, Salvini, a Milano, risponde ai giornalisti sull' atteso vertice del centrodestra. E sulla leadership: "Chi prenderà un voto in più guiderà il centrodestra". […]