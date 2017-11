L’improvvisa e prematura scomparsa di Sandro Provvisionato mi ha profondamente rattristato. Posso affermare senza alcun dubbio, dopo avere letto i commenti su questo tragico evento, che la sua morte ha suscitato unanime, sincero cordoglio in tutta la nostra categoria. Sandro, infatti, dovunque abbia lavorato, si è fatto apprezzare per la sua serietà, la sua capacità, la sua libertà. E’ stato giustamente definito una “penna libera”. Già caporedattore dell’Ansa, dal ’89 inviato per L’Europeo in Iraq, Libano e Balcani, ha scritto articoli e saggi su tutti quelli che sono stati i “ misteri d’Italia”, dall’assassinio di Aldo Moro alle stragi di Ustica e di Bologna, dall’attentato a Giovanni Paolo II alla banda della Uno Bianca e così via. Nel 1993 capocronista del Tg5 e poi coautore di Terra (assieme a Toni Capuozzo). Ha diretto il sito Misteri d’Italia, tra la prime firme di punta dell’editrice Chiarelettere, dal 1993 al 1995 codirettore (con Adalberto Baldoni) della collana Zona grigia della più antica e prestigiosa casa editrice italiana, la Vallecchi. La collaborazione alla Vallecchi tra Sandro e Adalberto significa che tra i due esisteva da tempo una collaudata sintonia che permetteva ad entrambi di entrare nel mondo dell’altro senza pregiudizi e concetti. Ha scritto sul terrorismo italiano ben tre libri a quattro mani con Adalberto Baldoni, di cui ha pure prefato un saggio sul G8 di Genova del 2001. Pertanto, nessuno meglio di Adalberto può aiutarci a conoscere ulteriormente Sandro come giornalista, scrittore, uomo.

(Roberto Rossetti)

Tu e Sandro avete scritto a quattro mani tre corposi saggi sul terrorismo italiano, siete andati diverse volte in televisione, siete stati consulenti storici di ben sei fiction sugli anni di piombo, trasmessi sul primo canale della Rai. Vuol dire che, nonostante le opposte idee politiche, avevate costituito un efficace sodalizio professionale che tutti vi invidiavano. Per la cronaca quando e come vi siete conosciuti?

Ho conosciuto Sandro alla sala stampa del Senato nei primi anni Ottanta. Nell’ottobre 1981 il direttore del Secolo d’Italia, Nino Tripodi, mi aveva inviato a sostituire Giuseppe Leone nelle mansioni di redattore parlamentare. Fino a quel momento ricoprivo l’incarico di capo servizio interni al giornale di via Milano. Il 1981, che seguiva l’anno della strage di Bologna, aveva segnato una nuova stagione del terrorismo contrassegnata da morti, sequestri, attentati. E’ stato anche l’anno dell’attentato a Giovanni Paolo II e dello scioglimento della P2. Il mio ingresso nella sala stampa era stato accolto con estrema freddezza , come se fossi da annoverare tra i responsabili morali della strage “fascista” alla stazione di Bologna. Per i colleghi parlamentari ero un appestato da isolare. Il lavoro era estenuante perché non solo dovevo scrivere la cronaca delle sedute in aula e in commissione, ma redigere o passare alle agenzie o ai giornalisti presenti i comunicati stampa del gruppo missino . Ricordo che in una circostanza avevo distribuito una nota del presidente del gruppo, Araldo di Crollalanza. Un giornalista, accortosi che l’intestazione era del Msi-Dn, senza neppure leggerne una riga, lo aveva gettato nel cestino. La mia reazione a quel gesto fu alquanto dura. Si sfiorò la rissa. In quel periodo riuscire a fare pubblicare sulle agenzie e sui quotidiani un comunicato missino era alquanto arduo. Tutto ciò per farti capire qual era il clima che si respirava in quegli anni. L’arrivo di Sandro fu per me, una inaspettata boccata di ossigeno. Proprio la persona che, secondo il suo passato, avrebbe dovuto nutrire nei miei confronti un’aperta ostilità, si dimostrò invece di ampie aperture.

Sembra incredibile che un uomo di sinistra e uno di destra abbiano legato in così poco tempo. Il primo con il suo bagaglio di esperienze sessantottine e movimentiste, la sue utopie irrealizzate, il suo marxismo temperato dal tempo, il secondo con le sue origini, i suoi valori nella tradizione, i suoi sogni venati da populismo. Qual era la spinta che vi ha portato non solo a scrivere assieme dei libri ma a fare amicizia? Il vostro primo libro, “La notte più lunga della Repubblica” , firmato da due personaggi provenienti da sponde diverse, fece giustamente scalpore e aprì un fecondo dibattito a destra e a sinistra. Qual è la molla che ha vi ha spinto in questa direzione?

E’ necessario calarsi in quel periodo. Avevamo “fame” di sapere, senza infingimenti, senza farci influenzare da fattori esterni . E’ stata la valenza della “memoria storica” a convincerci che due ottiche diametralmente opposte, a volte, mettono le cose a fuoco meglio di una. Il nostro primo libro “La notte più lunga della Repubblica” (uscito nel 1989) è stato il frutto di tre anni di confronto. Non ci interessava rimuovere un pezzo della nostra storia politica e personale, né cercare appigli da reduci in ritirata. Né volevamo raccontare brani autobiografici di esistenze trascorse su sponde opposte. Quello di cui sentiva meno l’esigenza, come persone in primo luogo, era di “dare memoria” ad anni vissuti pericolosamente, spesso soltanto con l’ottimismo della volontà. Anni vissuti intensamente, con la gioia dentro di noi. Gioie diverse, è vero, anni diversi, storie diverse, divaricanti. Che assieme, paradossalmente, ci permettevano di ricostruire anni e anni di storia, di vita vissuta e zeppa di sacrifici, di grandi errori e di qualche piccola conquista. Ne è venuto fuori un libro che è stato anche giudicato crudo, duro, impietoso. Ma un libro fatto di avvenimenti, confronti, racconti, confessioni e anche rivelazioni. Un libro dove abbiamo voluto far parlare essenzialmente i fatti e chi di quei fatti è stato protagonista o testimone. Ma anche nei successivi saggi ci siamo mille e mille volte spogliati e rivestiti dei nostri panni politici, delle nostre passioni, dei nostri umori e delle nostre incrostazioni culturali. E non sempre è stata cosa facile.

Quali sono i ricordi più significativi, vissuti assieme a Sandro?

Sono tanti. Per descriverli un libro non basterebbe. Rammento, ad esempio, la presentazione della Notte più lunga della Repubblica nella sede di Mondo Operaio il 22 giugno 1989. Folto uditorio, emittenti nazionali, interventi di spessore da parte di Franco Russo, capogruppo alla Camera di Democrazia Proletaria, del senatore Marco Boato , ex leader di Lotta Continua, del deputato radicale Emilio Vesce, già imputato nel processo sul “7 aprile” contro Autonomia Operaia, dell’ex parlamentare socialista Antonio Landolfi, del direttore del quotidiano dc Il Popolo Remigio Cavedon, di Giano Accame allora direttore del Secolo d’Italia. Il saggio aveva raggiunto lo scopo che Sandro si prefiggeva: passare sotto la lente d’ingrandimento dei nostri ricordi avvenimenti dimenticati, episodi cancellati, vicende sepolte. Tentare di far rivivere il clima, le speranze, gli sbagli, le ideologie di una fase storica e politica da cui sembrava dividerci anni luce ma dalla quale nessuno in questo Paese era uscito davvero con la coscienza serena. Visto l’interesse suscitato da questo libro abbiamo continuato a ricercare, indagare, cercare ulteriori testimonianze, documenti inediti. Sempre per amore della verità. Anche nella nostra ultima fatica, Anni di piombo. Il sottotitolo dice tutto: Sinistra e destra: estremismi, lotta armata e menzogne di Stato dal Sessantotto ad oggi, volume voluto da Luca Telese, responsabile della specifica collana della Sperling & Kupfer, abbiamo aggiunto nuovi, inediti episodi fino allora sconosciuti. Siamo andati sul posto dove si sono verificati eventi tragici (Milano, Genova, Piano di Rascino, ecc.), raccolto notizie, parlato con chi vi aveva partecipato anche come spettatore. Siamo riusciti ad incontrare persino gli alti ufficiali dei Servizi, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte … Al di là del nostro lavoro, ricorderò di Sandro la sua onestà intellettuale, la sua bonomia, la sua disarmante serenità anche quando affrontavamo problemi spinosi. Con Sandro se n’è andato un pezzo della mia vita.