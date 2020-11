Chiedo a Gennaro Sangiuliano, grande Direttore ed amico di vecchia data, di provare almeno lui – una sera a sua scelta – a darci l’ebbrezza di mandare in onda un’edizione di telegiornale in cui non sia neppure citato il Covid.

Perché ora ci hanno veramente gonfiato l’apparato riproduttore.

NdR: Ovviamente la redazione e i lettori di Destra.it condividono la preghiera laica ma assai efficace di Massimo Corsaro. Gennaro dacci una gioia.

Gli sbadati Dei dei teleschermi ci ascoltino…