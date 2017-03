DECRETO MIGRANTI GOVERNO PONE FIDUCIA Rai DECRETO MIGRANTI GOVERNO PONE FIDUCIA Il governo ha posto la fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto sull'immigrazione.Lo ha annunciato in Aula al Senato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro,precisando che la fiducia è stata chiesta su un emendamento interamente sostitutivo del provvedimento. La conferenza dei Capigruppo ha […]

M5S,CASSIMATIS RICORRE REINTEGRARE MIA LISTA Rai M5S,CASSIMATIS RICORRE REINTEGRARE MIA LISTA Marika Cassimatis, ex candidata sindaco di Genova per il M5S, vincitrice delle prime 'Comunarie' e poi 'scomunicata' da Grillo, annuncia il ricorso al Tar. Il ricorso, spiega, "per chiedere la sospensiva del voto on line nazionale e il reintegro della nostra lista"."Chiediamo anche che ci venga ridato il simbolo […]

PD: SU MATTARELLUM ANDIAMO AVANTI Rai PD: SU MATTARELLUM ANDIAMO AVANTI Il Pd punta ad andare avanti con il Mattarellum in commissione Affari Costituzionali della Camera, nonostante il no di FI, Ap e Mpd. E chiede che il testo sia calendarizzato in Aula ad aprile. Lo afferma il capogruppo dem, Rosato, parlando con i cronisti a Montecitorio, dopo il nuovo […]