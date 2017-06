“Ricordo spesso Rocroi: a poco a poco, uno dopo l’altro, i tercios spagnoli furono sterminati dal fuoco implacabile, stretti in quadrato – intorno alle vecchie bandiere. I sopravvissuti di un battaglione accolti in quello più vicino, dopo che il loro era stato annientato. Sempre saldi, sempre silenziosi, senz’altra speranza che quella di morire con onore e uccidendo. In una delle brevi pause, il duca di Enghien, ammirato da tanta resistenza, offrì una resa onorevole al battaglione di Cartagena – o meglio a quello che ne rimaneva. Non c’erano ufficiali a comandare, e il capitano Alatriste, come più anziano caposquadra sopravvissuto, dopo aver ascoltato la proposta si strinse nelle spalle prima di rispondere con parole che entrarono nella storia, e ancor oggi fanno accapponare la mia vecchia e ricucita pelle di soldato: ‘Dite al signor duca di Enghien che gli siamo grati per l’offerta ma questo è un Tercio spagnolo'” (A. Pèrez Reverte).