Battisti, finalmente, è in galera. Bene. La lunga fuga — 37 anni — è terminata in Bolivia. Un bel record per un semplice capofila di una delle tante frange armata dell’autonomia operaia del professor Toni Negri. Ma, domanda delle mille pistole, Cesarino è (era) solo un “militonto”, un criminale oppure un mitomane è (era) qualcos’altro? Una vicenda apparentemente inspiegabile. O quasi. Cerchiamo di capire.

Capitolo uno. Il capo dei PAC nella sua lunghissima latitanza ha fatto un salto (o più salti) di qualità. Una vera carriera. Nei Settanta da misero rapinatore di provincia diventa leader di una delle più efficienti gemmazioni della galassia negriana; ammazza, uccide, manda altri assassini ad assassinare. Organizza morte. Per conto di chi?

Domande ancora inevase. Domande ancora senza risposte. Ma torniamo a ieri. Alla fine degli anni di piombo Battisti viene arrestato ma, caso strano, evade poco dopo da un supercarcere (non proprio un asilo…). Per la sinistra chic diventa il conte di Montecristo, Papillon e altre cazzate romantiche. Va bene. Subito scappa in Francia e lì rimane. Protetto dallo Stato. Da Mitterrand (socialista con molti scheletri) e da Chirac e Sarkozy (neo gollisti con molti segreti). Scrive libretti noir e campicchia con la banda della tartina sulla rive gauche. Indisturbato. Cin cin. Poi la confortevole fuga nel Brasile di Lula (oggi in galera ma allora presidente).

A questo punto altre domande. Gli Stati, tutti gli Stati sono “mostri freddi”, algidi e pragmatici. I servizi, poi, hanno una loro implacabile logica e bilanci stretti. Reclutano e attivano: in materia le “barbe finte” francesi — si leggano i libri dei giudici Priore e Nordio — sono perfette. Un terrorista sfigato in fuga non vale nulla. L’idiota lo rimandi a casa in manette e chiudi il dossier ma se il “rivoluzionario” di turno serve, se è utile, se è spendibile lo usi. E poi lo proteggi. Se poi una nazione alleata — senza troppa convinzione — chiede l’estradizione, improvvisamente monta l’indignazione dei “soliti” noti (la Carlà tra tutti/e) e lo fai scappare. Lontano ma non troppo.

Da Parigi c’è sempre un passaggio verso un Paese terzo, magari il Brasile (e il ricercato diventa una voce minore in qualche contratto importante: vedi i sommergibili atomici o le fabbriche della Renault). Saranno poi problemi di Lula e compagni. A loro volta gli ospiti lo useranno. “L’esule” costa poco ma ha fame e paura. Tanta paura e forse qualche contatto con le varie galassie ultrà. Cesarino può servire e informare. Ma poi arriva il giorno anche i carioca si stufano e lo scaricano — prima dell’arrivo di Bolsonaro — come merce di scambio. Non vale più niente. Biglietto di ritorno ed ergastolo.

Capitolo due. Battisti non è Lenin, non è Guevara e non nemmeno James Bond, ma è solo uno sfigato di “successo”. Oltre che un omicida, è un cretino e (probabilmente) un confidente di tanti servizi. Il suo arrivo a Ciampino non meritava tanto casino mediatico. Capiamo Salvini e il suo collega pentastellato: in vista delle Europee ogni esposizione mediatica serve. Sono al governo. È il loro mestiere, ma avremmo preferito ministri in grisaglia…

Non comprendiamo però la destra politica. La Meloni ha affidato alla signora Santachè (nel filmato TV Ignazio, uomo serio, si ritraeva…) e ai ragazzini di Gioventù nazionale il giubilo esagerato e stupidotto per il compimento di una semplice operazione di polizia giudiziaria. Primitivismo politico e scene imbarazzanti che tanti “camerati” sui social (vedi l’ottimo commento di Marco De Rosa su FB) hanno giustamente stigmatizzato.

Avremmo preferito che nel giorno dell’atterraggio di Battisti qualcuno dei deputoni e deputatini di Fdi — avvertite la pitonessa — avesse ricordato (dato che sempre di Bolivia si trattava..) Pierluigi Pagliai. Un ragazzo milanese, orgogliosamente fascista, rapito ed ucciso in Bolivia nel 1982 dai servizi segreti di questa democrazia senza qualità, senza giustizia. Senza verità.

Capitolo tre. Per riflettere, al di là della retorica e dalle minchiate, ecco un estratto del post di Marco De Rosa rivolto ai giovani di G.N che sventolavano striscioni davanti al carcere. Lo stile è tutto. Sempre. Comunque. Grazie Marco.

« Mi ricordo il processo a Milano agli assassini di Sergio Ramelli. Alla sentenza qualche epiteto variamente colorito.

Ricordo, bene, invece, che Marco Valle lo fulminò sul posto, rammentando a lui – e a tutti noi – che la galera è una cosa terribilmente seria. Che non si esulta con la bava alla bocca per la condanna di qualcuno, anche se se l’è meritata (e in quel caso Dio solo sa quanto se la meritassero, la galera…). Che il nostro stile era un altro, la nostra storia era un’altra, e in quel frangente ci imponeva comportamenti differenti.

E si trattava degli assassini di Sergio.

Di Sergio.

Con tutto ciò che quel nome e quel delitto significavano per ciascuno di noi in quell’aula, così come per le molte migliaia di camerati che attendevano notizie fuori da lì, in tutta Italia.

Ripenso a quella notte di emozioni travolgenti, di dolore che riaffiorava, ma anche di rigore e compostezza, mentre guardo questa foto.

E vedo ragazzi che allora non erano nati, schierati davanti a una galera, davanti cioè a un luogo di espiazione e sofferenza, con le bandiere e uno striscione con tanto di allegro gioco di parole sul sole e il fresco. Mancano giusto i coriandoli e le trombette.

Il tutto per festeggiare l’avvenuta carcerazione di un uomo.

Un uomo che senza dubbio alcuno è una merda della peggior specie, e che perciò si merita ogni singolo giorno della detenzione che lo aspetta.

Ma il punto, ragazzi, non è lui.

Il punto siete voi.

Voi, che siete – o almeno dovreste essere – flgli di quella medesima storia.

Voi che, in quanto tali, sareste chiamati al rispetto di quello stesso stile.

Lo so, non è facile. Perché nel frattempo è successo di tutto, un intero mondo è andato in frantumi, i riferimenti politici e morali sono finiti nell’armadio del robivecchi, vent’anni e oltre di berlusconismo introiettato a pieni polmoni hanno corrotto tutto il corruttibile.

Non è facile, ma è comunque doveroso.

Perché noi siamo altro.

E perché voi rappresentate la speranza che questo «altro» abbia diritto di cittadinanza anche nell’Italia di domani.

Perché il passato da cui provenite vi dice che avete ben poco in comune con la canea che maramaldeggia sul nemico vinto, carcerato, ucciso.

Perché, per quanto a volte ci si ritrovi anche ad applaudirlo per ciò che di buono riesce a fare, la vostra essenza più profonda nulla c’entra con quella di un ministro che sfila sorridente a Ciampino travestito da questurino.

Voi siete altro, a dispetto degli esempi che scarseggiano e di una quotidianità che somiglia a una palude.

Non è facile, ma provateci. La palude non è un destino ineluttabile».