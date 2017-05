Quanto mai deludente è l’analisi svolta da Ernesto Galli della Loggia nell’editoriale dedicato al nuovo vertice della Conferenza Episcopale Italiana ed ai suoi effetti sull’impegno politico della Chiesa.

Il collega – errore condizionante – vede, fino ad immergerla, l’Italia in un contesto innanzitutto storicamente improprio.

Le due missioni affidate all’ istituzione ecclesiastica nella visione ecumenica non è esclusiva di papa Bergoglio nel secondo aspetto mentre la prima è esplosa da qualche anno con spaventosa drammaticità. Ora se le situazioni di disagio erano circoscritte nei Paesi di origine nel lungo pontificato di S. Giovanni Paolo II , davvero alla predicazione e all’operato dell’indimenticabile Pastore polacco non erano sconosciute e trascurate le denunzie “sui grandi mali strutturali del mondo”.

Fatta la premessa generale, Galli affronta “il problema non da poco del ruolo delle Chiese nazionali: un problema che ha un rilievo tutto particolare in Europa”. E’ facile obiettare che il nostro continente , pur di dimensioni ridotte rispetto ad altri, ha storia, tradizioni, fisionomie e vicende spesso diversificate se non contrapposte tra loro.

L’editorialista arriva a chiedersi in termini stupefacenti se il problema degli anni correnti riguardi Paesi come il nostro “rimasti fino all’Ottocento di forte tradizione e in stragrande maggioranza cattolici”, da cui sviluppò “un violento antagonismo tra una politica di orientamento liberale forte di uno Stato ultralaico da un lato e la Chiesa cattolica per certi aspetti lo stesso cattolicesimo dall’altro”.

Lette queste affermazioni non è problematico rilevare che il numero dei praticanti non si è assottigliato né nel XIX secolo né almeno fino alla seconda metà del XX, nel periodo hanno preso a dilagare le forzature conciliari, le scelte radical – chic e quelle marxiste nella scuola.

Quello che poi Galli definisce “violento antagonismo” non è altro che una definizione esagerata ed enfatizzata, vivo negli anni delle guerre risorgimentali e della caduta del potere temporale, poi attenuato con una convivenza, tale da portare, almeno ufficialmente, i cattolici lontani dall’urne politiche ma non certo da quelle amministrative, in base alla formula, da nessuno citata, “preparazione nell’astensione”.

Dopo avere ammesso la presenza ininterrotta dei cattolici in politica, fornisce un elenco incompleto e settario dei sacerdoti, impegnati nell’ambito pubblico ed in quello dell’immancabile Resistenza, sorvolando sui non pochi simpatizzanti per il regime e presenti nella RSI.

A Galli non giova e non aggiunge prestigio la segnalazione di movimenti organizzati, primo fra tutti il deludente “Comunione e Liberazione” con i suoi campioni Formigoni e Lupi.

Il collega con una valutazione positiva dell’impegno politico dei cattolici, anticipa la sua sorpresa, in caso di dissenso del neopresidente della CEI, il cardinale ultrasettantacinquenne , operante con età per nessun altro consentita, Gualtiero Bassetti, legato strettamente a Giorgio La Pira e a don Milani, “due personalità che fino a prova contraria la politica l’avevano nel sangue”.

Due personalità che invece non possiamo che classificare deleterie per la politica, la cultura e la società del nostro Stato.