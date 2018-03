Nonostante il risultato elettorale fosse ampiamente previsto e prevedibile, l’avvio per i partiti partecipi della coalizione di centro – destra appare confuso, contradittorio e velleitario. Berlusconi e Salvini infatti sono saliti sul proscenio con proposte ed idee diverse da quelle squadernate durante il periodo della propaganda.

Nessuno aveva mai parlato di gruppi unici e ancora meno di “rafforzare la coalizione con l’appoggio dei cosiddetti responsabili” dalle sconosciute radici e dagli ancora più insondabili propositi.

Nessuno nella maniera più assoluta immaginava di ascoltare dalla bocca di Salvini parole retoriche come “ho il dovere di ascoltare tutti: anche il Pd, anche la Boldrini se serve all’Italia” e ancora meno considerazioni come quella sulla “tradizione di sinistra che non vota o che guarda alla Lega” da cercare “di raccogliere”.

Non una parola è stata detta, non un cenno di attenzione è stato espresso verso gli astenuti, nonostante gli insulti di Berlusconi cresciuti di numero, di qualità e principalmente di sensibilità assai più intense rispetto alle “forze di sinistra”. Per puro caso chi scrive è incappato lunedì in uno dei mille dibattiti ed ha ascoltato Gasparri disprezzare gli italiani e le italiane, tanto irresponsabili da esprimere il loro appoggio cosciente e lucido per “Casa Pound” e per il “Popolo della Famiglia”.

Ancora più criticabili, e non poteva essere diversamente, sono gli interventi di Berlusconi, bocciato ed inascoltato. Da nessuno richiesto, dopo l’eloquente ridimensionamento subito dal suo “partito di plastica” e la polemica interna già esplosa, si è proposto ed autoeletto “garante della coalizione”.

Il culmine è raggiunto con l’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, in cui sono espresse idee e manifestati propositi da riprovare senza esitazione. Sintomatica è la replica alla domanda sulla spaccatura tra le aree e sugli errori commessi, manco a dirlo inesistenti: “Non credo che questa lettura sia corretta. Forza Italia ha percentuali simili in tutto il Paese, più alte proprio nelle regioni meridionali. I 5 Stelle hanno ottenuto più voti, e soprattutto più seggi, al Sud perché il Pd in quelle aree ha perso di più [ma il prode Fitto quali risultati ha ottenuto?]. Questo ha consentito ai grillini di vincere nei collegi uninominali. E’ un risultato che è frutto della delusione e della rabbia per anni di governi di sinistra che hanno perso di vista i problemi del Mezzogiorno”. In conclusione la perla scontata quanto inconsistente: “Purtroppo questa protesta, con il centrodestra che ha giocato la partita con le mani legate per l’incandidabilità del suo leader, si è orientata soprattutto sui grillini, su soluzioni più facili e più immediate, anche se illusorie”.

Due parole vanno spese sul movimento di destra. Il risultato è inferiore alle attese per il tardivo rilancio delle posizioni identitarie e tra i parlamentari alcuni degli anziani o dei resuscitati hanno trascorsi confusi. Perplessità sono da esprimere per la preparazione degli eletti leghisti, ancorati a schemi localistici e campanilistici, chissà quando superati.

Non possono infine essere sottaciuti disturbo e fastidio per l’intervento di Sgarbi, schiacciato nell’uninominale da Di Maio, poi ripescato anche grazie al concorso di elettori di destra, il quale, invece di etichettare i grillini con il meritato ed adeguato nome di “guardie rosse”, ha compiuto la genialata di estrema originalità, definendoli “nuovi fascisti”.