Alcuni anni or sono scelsi di compiere il mio servizio militare come volontario nella Brigata Paracadutisti Folgore.

Alla base di questa decisione il desiderio di impiegare utilmente un anno della mia vita, cimentandomi in prove destinate a dimostrare il mio carattere e formarmi come uomo e come cittadino.

Trascorsi così un anno, tra marce e campi di addestramento, coprendo centinaia di chilometri con lo zaino in spalla imbracciando il fucile – al servizio dell’Italia – affrontando sole cocente, pioggia o gelo, senza mai rimpiangere la mia scelta, ma anzi sempre fiero e orgoglioso di essa.

Dopo le cronache del 2 giugno 2017, che raccontano come Mattarella e la Boldrini, anziché salutare la Folgore che sfilava, abbiano evitato di applaudire o addirittura una si sia platealmente seduta, devo ammettere che il mio ORGOGLIO può solo aumentare a dismisura, perché quell’affronto (presunto o reale) non farebbe altro che marcare proprio la differenza tra chi serve con lealtà il proprio Paese e chi no.