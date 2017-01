Come avvertiva il buon Emilio Salgari è meglio non scherzare con i Dayak, i discendenti dei collerici “tagliatori di teste” del Borneo. Lo conferma la calorosa accoglienza che i guerrieri di Sintang, città indonesiana della grande isola, hanno riservato al leader radicale islamico Tengku Zulkarnain. Vestiti con abiti tradizionali e armati delle popolari spade “mandau” (nella foto), i locali hanno occupato l’aereoporto e impedito al panciuto fondamentalista di scendere dall’aereo. Prudentemente Zulkarnain ha preferito rinviare il martirio e si è rinvolato subitamente per la più accogliente Pontianak.

Ricordiamo che in Indonesia, gli incontri promossi dai leader islamici radicali diventano spesso occasione per fomentare la comunità musulmana e aizzare scontri, violenze, attacchi contro le altre etnie e comunità. Da qui la decisione dei bravi nipoti di Sandokan, già allarmati da un tweet pubblicato dall’incauto Zulkarnain in cui accusava i nativi d’essere “infedeli” e nemici del “vero” Islam. Perchè non prendere esempio dai simpatici Dayak?