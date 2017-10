Penso che chiunque condividerebbe la definizione iniziale e gli scopi per cui è nato il termine “politicamente corretto” : trattasi di evitare linguaggi, azioni, definizioni che possano essere visti come modi per escludere, discriminare o insultare gruppi di persone o minoranze svantaggiate o emarginate , specialmente per questioni di sesso o razza.

Ciò che quindi inizialmente era nato con tutto un bagaglio di buone intenzioni, nel tempo si è trasformato in una gabbia che imprigiona il libero pensiero.

Uno dei primi passi del politicamente corretto si compì nel primo dopoguerra, quando furono eliminati tutti gli eponimi di malattie descritte o scoperte da medici nazisti. Alzheimer sopravvisse solo perché era antecedente a quel periodo o forse perché tutti se lo dimenticarono.

Successivamente vennero messe in un angolo le teorie del dottor Cesare Lombroso, medico scienziato italiano, che sosteneva che alcuni tratti fisiognomici fossero comuni ad alcuni tipi di criminali. Essendo i suoi lavori altamente discriminanti non se ne parlò più. Tranne una lapide che lo ricorda nel centro di Recanati, Lombroso venne dimenticato ; anche se osservando in questi giorni il ghigno da assassino di Cesare Battisti, forse qualcosa al medico italiano andrebbe ancora riconosciuto.

Poi si cominciò a ridefinire i termini di certi lavori considerati poco nobili ; ecco che lo spazzino divenne “operatore ecologico”, la domestica una “colf”, il mitico bidello un “collaboratore scolastico”, per non parlare poi delle “escort”.

Si passò al campo delle menomazioni fisiche, per cui gli handicappati divennero prima “portatori di handicap”, poi disabili ; nel frattempo le barriere architettoniche rimasero le stesse in ogni luogo.

I ciechi si trasformarono in “non vedenti” , i sordi in “non udenti “e i nani in “verticalmente svantaggiati”.

Per loro però ostacoli e sfottò non cambiarono con la stessa sollecitudine.

Credo che ad un uomo immenso come Bocelli essere chiamato “cieco” non gliene impipi proprio niente , lui che ha saputo vedere così lontano applicandosi con grande dedizione e sacrifici per raggiungere le vette della perfezione nel canto ; ed ancor meno gli possa interessare che una verticalmente svantaggiata come la Littizzetto lo sfotta in diretta tv. Così come si è rivelato moralmente un gigante Renato Brunetta : tutta una vita schernito per la sua altezza, ogni giorno un ostacolo o uno sfottò, ha raggiunto la carica di ministro e di professore universitario; i suoi detrattori, quasi sempre di sinistra è ovvio, autentici nani invidiosi e rancorosi.

Il percorso del politicamente corretto è continuato , ma quando non si ha il coraggio di dire le cose con il loro nome o per come stanno, ecco che nasce la stupidità umana. Così oggi non si dice che facciamo fiasco ma che riusciamo meno del previsto ; non siamo drogati ma eccediamo nell’uso degli stupefacenti ; non siamo paralizzati ma affetti da tetraplegia. Lo scrittore Robert Hughes nel suo libro “La cultura del piagnisteo” ha trovato altre chicche. Nel 1988 il “ New England Journal of Medicine” esortava in un articolo che il cadavere andasse chiamato “persona non vivente” ; si deduce che se il morto fosse stato anche grasso andava definito persona “non vivente portatrice di adipe in eccesso”.

Forse è per questo che in un modulo di certificazione di morte una volta ho trovato scritto :” nome , cognome e firma del defunto”.

Sempre Hughes racconta che in un ristorantino di Berkeley, in California , una cameriera di nome Barbara vide un avventore che, in attesa del caffè ad un tavolino, leggeva un articolo sulla Dichiarazione dei diritti dell’uomo, ahimè contenuta in una pagina dell’ultima edizione di Playboy. La cameriera si disse scandalizzata, inorridita, affermò che la sola vista di quel piccante settimanale è una forma di stupro, di molestia sessuale sul luogo di lavoro, di offesa alla dignità delle donne , e così cacciò l’uomo, un noto giornalista. Libertà di espressione o salute delle donne ? O solo aria fritta?

Ormai il politicamente corretto dilaga e trascina altra stupidità. In alcune scuole britanniche sono stati vietati i termini “avanti Cristo” e “dopo Cristo”, trasformati” in prima o dopo l’era volgare”. Cosa sia questa era volgare nessun lo sa , perché debba essere sorta 2017 anni fa nessuno se lo spiega, l’importante è non offendere i musulmani, a cui credo non gliene freghi niente.

Ma da ultimo arriviamo all’uso del politicamente corretto nel pensiero unico. In questi ultimi mesi in tutto il mondo c’è stata una forte affermazione della destra politica. Avrete certamente notato che i vari commentatori allineati parlavano di centro, di sinistra, e quando arrivavano alla destra non si limitavano a questa sola parola ma la aggettivavano sempre ed in termini negativi. La destra non era destra e basta , o al limite conservatrice o nazionale, ma doveva essere razzista, omofoba, islamofoba, xenofoba, estrema, populista, fascista e giù elencando. In queste ultime elezioni in Germania, se fossi stato cittadino tedesco, forse questa volta avrei votato per la Alternative fur Deutschland, legittimamente preoccupato per l’immigrazione clandestina che minaccia seriamente l’Europa e che solo marginalmente ha a che fare con la fuga da persecuzioni politiche. Da qui sarei stato incluso in una forte minoranza di milioni di persone definite razziste e xenofobe, pur non essendolo in gran parte. Per il politicamente corretto la mia momentanea simpatia per un partito fuori dal recinto mi trasforma in un bieco razzista, io che nella vita reale ho salvato tanti bambini africani da morte certa, mentre il militante del centro sociale si sentirebbe in dovere di sputarmi in faccia, lui che nella sua esistenza ha solo contribuito alla sopravvivenza di centinaia di pidocchi.

Il Giornale di Sallusti, adeguandosi al coro, ha definito l’AfD un partito omofobo, nonostante abbia una leader dichiaratamente lesbica ; un po’ come se un giornalista chiamasse misogino Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni come leader, l’unica donna a guida di un partito nel nostro paese.

Allora nasce la proposta di par condicio per dare ad ogni schieramento la sua più appropriata aggettivazione : se la destra deve essere populista o quant’altro, che si chiami il centro” inciucista e ultraeuropeista”, la sinistra “islamofila e antinazionale”. Se su un Salvini razzista ci sarebbe da dire , avendo come collaboratori il nigeriano Toni Iwobi e la marocchina Souad Sbai, per il ministro Alfano la definizione “inciucista “ starebbe a pennello ma ci sarebbe sempre qualcuno che la troverebbe politicamente scorretta.

E’ ovvio che il politicamente corretto è uscito fuori dai binari della tutela delle minoranze , da una giusta risposta ad odiose discriminazioni si è trasformato in uno strumento in mano a pochi oligarchi dell’informazione intenti a sopprimere ogni libera espressione fuori dal coro.

Questo giornale è nato proprio per aprire le menti, aiutateci nell’intento.