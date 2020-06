Damon Albarn, Graham Coxon e Alex James s’incontrano al Goldsmiths College di Londra nel 1988. La formazione è originaria di Colchester, nell’Essex. Albarn fa parte dei Circus. Nell’autunno dello stesso anno si unisce alla band il batterista Dave Rowntree. A fine anno la band prende il nome di Seymour, ispirandosi a Seymour: An Introduction di J.D. Salinger. Il debutto live è dell’estate del 1989. A novembre Andy Ross, della Food Records li vede suonare, proponendo loro una nuova denominazione: Blur, che viene accettata. La convivenza iniziale è complicata, l’incontro col produttore Stephen Street risolve la situazione difficile in proficua collaborazione. Il primo singolo pubblicato dalla band è She’s So High, uscito nell’ottobre del 1990 e subito entrato nella “top 50” della Official Singles Chart, la classifica di vendita dei singoli nel Regno Unito. Nell’agosto 1991 esce il primo album, Leisure, dove è presente il brano There’s No Other Way.

Alla fine dell’inverno 1992 viene pubblicato il singolo Popscene, che non trova posto nella tracklist del secondo album. Il primo 7″ del secondo disco è For Tomorrow, pezzo scritto il giorno di Natale del 1992 da Albarn nella sua casa di Colchester, a ruota esce il secondo album Modern Life Is Rubbish, il cui titolo (La vita moderna è spazzatura) viene ricalcato da un graffito londinese. Oltre a For Tomorrow, vengono estratti da questo album i brani Chemical World e Sunday Sunday. Il disco raggiunge il 15° posto della Official Albums Chart. Il successo arriva col terzo disco Parklife. Uscito nella primavera del 1994, questo album rivaluta l’influenza del genere Mod con evidenti influenze estetiche. Nel pezzo che dà il titolo al disco si sente la voce dell’attore Phil Daniels, protagonista del famoso film Quadrophenia, incentrato proprio sulle vicende dei Mod britannici. La hit Girls & Boys, l’agrodolce To the End e la “title-track” Parklife vengono pubblicate come singolo e consacrano la band nel panorama musicale britannico degli anni ’90.

Il disco raggiunge la vetta della classifica di vendita. Il gruppo però non riesce a entrare stabilmente negli Stati Uniti, Alex James ha dichiarato: “Non capisco: gli americani cantano l’America e al resto del mondo va bene… allora perché una band non dovrebbe cantare l’Inghilterra?”. Ad accompagnare l’uscita di The Great Escape, settembre 1995, vi è l’avvio della rivalità con un altro gruppo britannico che farà la storia del britpop, gli Oasis. Questa rivalità viene fortemente accentuata dai media, riproducendo la rivalità di trenta anni prima tra Beatles e Rolling Stones. Gli Oasis vincono la sfida sul piano delle vendite, con (What’s the Story) Morning Glory? che vende milioni di copie in patria, mentre ai Blur va quella dei singoli, con Country House che conquista la vette delle classifiche battendo Roll with It, uscito, come Country House, il 14 agosto 1995, il giorno della cosiddetta “Battaglia delle band del britpop”.

Oltre a Country House, gli altri singoli estratti da The Great Escape sono: The Universal, Stereotypes e Charmless Man. L’eccessiva esposizione mediatica ha come effetto sui Blur quello di prendersi un periodo di riposo e di concedersi un anno in Islanda, terra in cui avverrà l’idea di una “reinvenzione” del britpop, che diventa un'”idea non più stimolante”. Dopo aver registrato i pezzi del successivo album a Reykjavík, i Blur pubblicano due singoli duri: Beetlebum e Song 2. Nel febbraio del 1997, tra un singolo e l’altro, esce l’album Blur. Questo disco segna una notevole svolta nello stile della band, che assume un aspetto lo-fi suggellato da Graham Coxon, fan dei Pavement. Con Song 2 il gruppo sfonda anche negli Stati Uniti. Il cambio di rotta viene anche confermato dalla pubblicazioni di singoli decisamente diversi rispetto a quelli dei precedenti album, vale a dire On Your Own e M.O.R., nonché dall’assenza dei testi nel booklet del CD e dalla copertina dello stesso. All’eponimo Blur fa seguito 13, anch’esso registrato in parte in Islanda e in parte a Londra. A produrre questo disco c’è William Orbit. Il risultato tuttavia è lo stesso: primo posto in classifica e ottimi riscontri anche dal punto di vista della critica. I singoli sono: Tender, Coffee & TV e No Distance Left to Run. Tender descrive la fine dell’amore tra Albarn e la moglie Justine. Nel 2000 il gruppo festeggia i dieci anni di attività con un singolo inedito Music Is My Radar e con la pubblicazione di greatest hits denominate semplicemente Blur: The Best Of, pubblicato nel mese di ottobre.

La biografia musicale di Damon Albarn e Graham Coxon inizia a dividersi. Albarn decide di dar vita, insieme a Jamie Hewlett, alla band di “cartoon” Gorillaz, che avrà un grande successo. Coxon progetta e realizza un disco solista (The Golden D). Nel 2002 Albarn si impegna anche politicamente e firma, insieme a 3D dei Massive Attack, una campagna contro l’attività interventista degli Stati Uniti e contro la linea amministrativa del presidente statunitense George W. Bush. Nei primi mesi del 2003 esce un singolo dal titolo Don’t Bomb When You’re the Bomb. Nel frattempo la band comincia a lavorare sul settimo disco. Tuttavia, nel bel mezzo delle registrazioni, effettuate in Marocco, Coxon decide di lasciare il gruppo nel 2002. Think Tank viene pubblicato come trio nel maggio 2003. Nelle vesti di produttori di questo disco hanno collaborato inizialmente Norman Cook (Fatboy Slim), poi Ben Hillier, gli stessi Blur e William Orbit. La copertina di questo album raffigura un’immagine di Banksy. Dal disco, che ottiene un buon successo, vengono pubblicati tre singoli: Out of Time, Crazy Beat e Good Song.

Il 2008 termina con la band che annuncia la propria reunion celebrata con un doppio concerto tenuto all’Hyde Park di Londra il 2 e 3 luglio 2009. A distanza di quattro anni dall’uscita di Think Tank, quindi, nonostante i frequenti tira e molla fra i membri dei Blur, il gruppo ritrova un equilibrio, dal momento che si ristabiliscono i rapporti fra Damon Albarn e Graham Coxon. Il 15 giugno 2009, nel frattempo, il gruppo pubblica il doppio CD Midlife: A Beginner’s Guide To Blur, che si propone di essere una raccolta essenziale dei maggiori contributi (non necessariamente costituiti da singoli) dei Blur dagli esordi fino a Think Tank. Successivamente alle date dei concerti, i Blur hanno ripubblicato i precedenti album contenenti i brani presentati dal vivo. Il 12 febbraio 2010 è uscito il doppio DVD-documentario No Distance Left To Run, contenente il concerto all’Hyde Park in due ore e mezza di immagini registrate nel corso delle due serate. Il 17 aprile 2010 è uscito il primo singolo dopo la reunion. Si tratta di Fool’s Day, pubblicato in vinile limitato a 1000 copie per l’evento Record Store Day. Il pezzo è stato reso scaricabile gratis dal sito ufficiale della band. All’inizio del 2012 si rincorrono voci che parlano di un nuovo disco della band, voci che trovano fondamento nelle conferme di Coxon e nelle esibizioni live al War Child 2012, dove presentano anche un altro brano inedito (Under The Westway). Il 21 febbraio la band si esibisce ai BRIT Awards 2012, dove riceve il premio “Outstanding Contribution to Music” (premio alla carriera e all’importanza nella scena musicale inglese). Lo stesso giorno viene annunciato direttamente dai Blur la loro partecipazione come “headliner” allo spettacolo di chiusura delle olimpiadi londinesi.

Nel 2013 la band torna sui palchi con un tour mondiale partito il 15 marzo dal Plaza Condesa di Città del Messico. Il 6 maggio Damon Albarn, sul palco dell’AsiaWorld-Expo di Hong Kong, annuncia che i Blur sono in fase di composizione di un nuovo album, la cui uscita è prevista per il 2014. Il 19 febbraio 2015 i Blur hanno comunicato in diretta streaming su Facebook il completamento dell’ottavo album in studio, intitolato The Magic Whip, concepito durante un soggiorno di cinque giorni ad Hong Kong nel 2013 dopo la cancellazione del tour in Giappone. Durante la conferenza stampa, avvenuta alla presenza del conduttore Zane Lowe al ristorante cinese The Golden Phoenix nel West End di Londra, Damon Albarn ha parlato della gestazione del disco, in particolare delle sessioni di Hong Kong, nonché del ruolo incisivo che ha avuto il produttore Stephen Street per il suo completamento. Al termine della trasmissione il gruppo ha reso disponibile per l’ascolto un nuovo brano, intitolato Go Out. Il 23 marzo è invece uscito il secondo singolo estratto dall’album, ovvero Lonesome Street.

Il 18 aprile 2015, nel giorno del Record Store Day, la band architetta una curiosa iniziativa a Los Angeles regalando un gelato ai fan che presentano la ricevuta di un disco acquistato presso i negozi che hanno aderito all’iniziativa. The Magic Whip è divenuto il sesto album in studio consecutivo dei Blur ad arrivare in vetta alla classifica britannica degli album più venduti. Nel dicembre del 2015 è uscito nei teatri britannici il documentario New World Towers, che segue la band in studio durante la registrazione del disco. Il gruppo è tornato a riunirsi il 29 marzo 2019, suonando a sorpresa in un evento annuale organizzato da Albarn a Londra, chiamato Africa Express, dove hanno suonato insieme le canzoni Clover Over Dover, Tender e Song 2.

ALBUM

1991 – Leisure

1993 – Modern Life Is Rubbish

1994 – Parklife

1995 – The Great Escape

1997 – Blur

1999 – 13

2003 – Think Tank

2015 – The Magic Whip