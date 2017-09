Sabino Cassese, uno tra i più autorevoli osservatori della politica nazionale, tutt’altro che ostile alla maggioranza e al governo di sinistra, dopo il clamoroso annunzio fatto da un modesto e marginale sottosegretario sul mezzo milione di posti di lavoro disponibili nei prossimi 4 anni nelle pubbliche amministrazioni, lo ha definito “preoccupante e pericoloso”. Dopo un’analisi attenta e circostanziata della uscita di deteriore e trito sapore clientelare, ha ammonito con parole gravi ed impegnative che : “un governo serio non dovrebbe fare promesse elettorali di questo genere, a spese non solo della finanza pubblica (che è in difficoltà) ma anche della stessa pubblica amministrazione (che non gode migliore salute). Ci si augura che Presidente del Consiglio e Ministro dell’economia vogliano assumere le proprie responsabilità in materia, ricordando che, dopo un certo digiuno, è meglio mangiare poco e ordinatamente piuttosto che fare una scorpacciata”.

Ora di fronte a queste manovre dal peso unicamente demagogico colpisce e stupisce una volta ancora il silenzio e la passività della minoranza, incapace di esercitare un pur modesto ed elementare spirito critico.

Sono tutte perdute quelle della scadente e superficiale opposizione nelle loro (suicide) lotte di potere e nella presentazione di leaders assai più presunti che reali nelle loro pose inamidate, leaders già sperimentati con risultati sconfortati ed effimeri (Berlusconi).

Nel complesso poi i raggruppamenti o minestroni di sinistra vivono in un clima di sotterraneo quanto intenso conflitto, incuranti dell’interesse collettivo, attenti a seguire le mosse e ad interpretare i movimenti di un “salvatore della patria”, scoperto alla verde età di 68 anni, per due legislature di estrema sinistra, quale Giuliano Pisapia.

Seppure tardivamente ha fatto bene a farsi ascoltare Giorgia Meloni, a far ascoltare la voce di milioni di elettori, ricchi di identità e di storia, verso i quali l’egolatra lombardo anziano riporta alla luce la carta, del tutto demagogica e strumentale, dello sdoganamento.

Il centro – destra, ascendendo ai temi portanti, però si dovrebbe impegnare nell’avversare questo programma nazionale “Diritti e responsabilità”, indirizzato ai dirigenti delle scuole e delle direzioni didattiche: “ Indirizzato e promosso con il MIUR, è uno strumento per rafforzare ed estendere l’educazione ai diritti umani e alla cittadina (nella prospettiva glocale) in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948 – 2018).

Il programma “Diritti e Responsabilità” consente di fare allo stesso tempo una serie di azioni diverse: integrare tante educazioni (diritti umani, cittadinanza locale, regionale, nazionale, europea, globale, Costituzione, legalità, sviluppo sostenibile, pari opportunità, pace e fraternità [altro?] – realizzare nuovi percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro e di Service Learning – suscitare l’interesse e il protagonismo [quello alluvionale di questi anni non è sufficiente?] sviluppando le loro competenze sociali e civiche [perché ne hanno già?].

In sintesi Le proponiamo [e meno male non “le ordiniamo”!]di organizzare a scuola un Laboratorio dei diritti umani – di celebrare [vista la eliminazione delle cerimonie religiose], il 10 dicembre, la Giornata internazionale d’azione per i diritti umani – di organizzare e partecipare al Meeting nazionale delle scuole e alla Marcia Assidi – Perugia per i diritti umani, la pace e la fraternità (Perugia, 5 – 7 ottobre 2018)”.

E’ evidente si tratti di un “piano”, mirante all’annullamento delle caratteristiche della scuola e della società nazionali, carico di contenuti puramente eversivi.

Sulle macerie (le nefandezze della scuola democomunista, della Gelmini ed ora della Fedeli) si sparge il “sale” !