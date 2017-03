I giornali di servizio italiani e le TV di comodo dedicano prime pagine e copertine alle grandi manifestazioni anti Putin in tutta la Russia.

Grandi? Non proprio. Per Repubblica, che occupa pagine su pagine con il clamoroso successo dell’opposizione russa, a Mosca hanno sfilato in 7.000. Non proprio un esercito, considerando che la capitale ha più di 12 milioni di abitanti che salgono a 18 milioni con i sobborghi. E la TV vicina agli oppositori racconta di 30mila manifestanti in tutta la Russia, che ha quasi 150 milioni di abitanti.

In pratica un clamoroso insuccesso. Ma che viene presentato in Italia come un trionfo. La disinformazione italiana è ormai a livello di farsa. Putin incontra Marine Le Pen e gode del sostegno di Salvini? Allora deve essere attaccato in ogni modo. Sul fronte della corruzione, che esiste in Russia, ma anche in Italia. Sul fronte della crisi economica e sulle vicende internazionali.

L’importante è creare una falsa sensazione di debolezza di Putin e della Russia. Utile soprattutto in Italia dove un popolo di pecore è sempre pronto a correre in soccorso del vincitore. Se Putin appare in difficoltà, allora cala il consenso per i suoi sostenitori italiani, Salvini e Meloni. Non importa se i numeri dei dissidenti sono bassi. D’altronde in Italia nessuno scende in piazza per protestare contro la corruzione. E poi i media di servizio – tra i quali, non è certo un caso, spicca sempre il TgRenzi5 – sanno di poter sempre contare sulla irrilevanza dei media di opposizione.