La Camera dei deputati il 28 luglio 1988 approva in via definitiva la legge n.400, intitolata “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio”. Su 440 presenti e 435 votanti (gli astenuti), i favorevoli sono 363, i contrari 72. L’iter del documento di iniziativa parlamentare inizia il 2 luglio 1987 e la relazione della commissione curata dal deputato democristiano Pietro Soddu, è presentata nell’ottobre successivo. Trasmesso a Palazzo Madama, è esaminato da 4 commissioni ed è discusso il 20 luglio 1988 ed approvato l’indomani, relatore il senatore, ancora scudocrociato, Antonino Murmura.

Torna all’attenzione di Montecitorio il 25 luglio, ed è discusso ed approvato il 26 luglio. L’argomento appare complesso e dall’importanza sottovalutata, pieno di risvolti e di punti delicati, con analisi delle commissioni e delle aule tutt’altro che pieni e tutt’altro che capillari. Ne è prova evidente ed eloquente l’aver subito sino al 18 giugno 2009 ben 12 interventi modificativi: nel 1993, nel 1997, nel 1999 (due volte, febbraio e luglio), nel 2000, nel 2001 (tre occasioni, 26 e 30 marzo, 3 agosto), nel 2003 e nel 2006 (due occasioni, gennaio e luglio).

La proposta di legge “riproduce il testo approvato dalla Camera, dopo un impegnato e serio lavoro preparatorio compiuto dalla Commissione affari costituzionali, con il prezioso apporto del relatore, ed una valida convergenza di larghissima parte dei gruppi parlamentari”. Non prestano il loro consenso i movimenti di estrema sinistra e quelli autonomisti.

Il cruciale art. 5 determina – come si è potuto sperimentare in questi mesi angoscianti – in termini vaghi e non puntuali i poteri del Presidente del Consiglio, anche se “la strada dell’inferno è lastricata di buone [e ingenue e ottimistiche] intenzioni”, cioè con l’obiettivo del varo di norme, intese come atto “limite del potere esecutivo, del Governo e delle sue funzioni”. La proposta di legge è sottoscritta dal socialista Labriola, presidente della Commissione, da Soddu, dal comunista Strumendo, dall’ ”indipendente di sinistra” Rodotà, dall’altro socialista Cardetti, dal socialdemocratico Cardia, dal liberale Sterpa e dal missino Franchi.

Tra gli interventi per “dichiarazioni di voto” raccogliamo quella del deputato di destra, toscano ma eletto nel Veneto, per il quale scomodiamo Dante nella cantica del Paradiso “forma non s’accorda Molte fiate a l’intenzione de l’arte, Perch’a rispondere la materia è sorda”. L’oratore si fonda sull’astratto e sul teorico e mette discutibilmente in campo la disponibilità del suo partito su una puntualizzazione dei poteri operativi dell’organo monocratico, in astratto valorizzato, non certo giustificato in tutte le possibili, come abbiamo sperimentato, pulsioni verticistiche del presidente, prima alla guida di un esecutivo gialloverde e poi, con estrema quanto sintomatica disinvoltura, giallorosso.

Franchi, nel riconoscere la proposta di legge “lontana dalla perfezione”, ammette la propria illusione sulla possibilità che da essa , “da una ripristinata struttura del vertice del Governo, possa cominciare a rifiorire anche il concetto di Stato”. Si dice poi consapevole, in linea con la sua parte politica, che “il Governo non è lo Stato, è un’espressione materiale dell’idea di Stato; e lo Stato ci viene presentato nella riforma delle autonomie come sbriciolato: uno Stato (siamo ormai alla follia!) a sovranità policentrica (ce la spiegherà il Governo, quando sarà il momento, questa mostruosità dottrinale, filosofica e giuridica)”.

Il deputato, allora di Democrazia Proletaria, successivamente dalle variegate etichette, Franco Russo, intuisce un pericolo, oggi drammaticamente concretizzatosi con le manovre referendarie, i cui obiettivi reali finali sfuggono a tantissimi dei fautori: “in una situazione in cui potenti forze politiche tendono a privilegiare la funzione di premiership all’interno del nostro sistema istituzionale, la codificazione di questa prevalenza ci sembra un cedimento a tali tendenze”.

Conclude il dibattito la presidente Jotti. Individua le intenzioni essenziali delle norme nel ripristino della norma costituzionale sul governo e sul presidente del Consiglio, davvero non egemone e “dominus” assoluto ed indiscutibile, capace di parlare con una irritante ed inesauribile egolatria.

Ammesse con difficoltà e con il più forte scetticismo le “buone intenzioni”, può capitare, come è avvenuto in questi giorni, che un DPCM, dalle ripercussioni quanto mai complesse, non “passi” di fronte alle assemblee legislative ma sia “inoculato” nella società direttamente dal responsabile, il presidente del Consiglio.

Non può quindi stupire – e le letture diplomatiche convincano gli ingenui – che il presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, abbia ricordato che la Carta “non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per navigare per l’alto mare aperto nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezioni istituzionale della solidarietà tra i cittadini”.

Con parole misurate da “pater familias”, lo stesso Sabino Cassese, uno dei critici della prima ora, ritiene che il “presidente di tutte le stagioni” abbia “un po’dimenticata e messa da parte dall’inizio”, stropicciandola, la Carta fondamentale dello Stato.