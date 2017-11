Ho conosciuto Rodolfo Sideri, ascoltandolo nell’ottobre scorso, in una relazione tenuta in un convegno, svoltosi a Terni sugli avvenimenti del 1867.

Prima che i lavori proseguissero con un mio intervento sul Parlamento di fronte all’iniziativa garibaldina, ho avuto con lui una approfondita, purtroppo non lunga, conversazione, utile per considerarne l’assennatezza e la preparazione su un momento storico, su un passaggio della parabola unitaria ignorato, trascurato, per non dire disprezzato.

Sideri mi ha fatto in seguito pervenire questo suo saggio (144 pagine), ripartito in 10 capitoli, che ripercorre gli impegni politici salienti e le posizioni scientifiche più qualificate assunte da Carlo Costamagna.

E’ certo e non è davvero confutabile, anche perché è logico e plausibile visto il trascorrere dei decenni lungo ma ancora condizionato ed influenzato dalla faziosità, dall’acrimonia e dal settarismo inguaribili, che alcuni momenti del pensiero dello studioso ligure risentano del tempo ma è altrettanto certo tante altre sue riflessioni conservino validità e principalmente utilità.

Sideri opportunamente sottolinea la sua “incessante e appassionata riflessione sui temi della riforma dello Stato, del diritto, della politica, dell’Europa necessaria e possibile”.

Per Costamagna “Sovranità, Nazione, comunità organica, Europa delle Nazioni sono categorie politiche forti, impermeabili alla liquidità della realtà moderna e come tali espunte dall’orizzonte culturale, educativo e informativo delle società attuali, in particolare di quella italiana. Proprio per questa sua inattualità, tuttavia, Costamagna costituisce un momento importante di quell’opera di ricostruzione di una comunità solidale e di recupero delle varie sovranità progressivamente sottratte ai popoli, avvertita come sempre più necessaria per uscire dalla crisi del sistema, crisi non economica, ma soprattutto e prima di tutto di valori, di cultura: crisi morale in definitiva”.

Costamagna, tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, è scomparso nel 1965.

Sideri lamenta e questa sua denunzia più che condivisibile spiega il successivo, drammatico sbandamento di valori, subìto dalla Destra, capace di resistere e reagire alle prepotenze, alle violenze e alle persecuzioni della diarchia democristiana – comunista con la connivenza e la complicità delle forze minori, ma di cadere e perdersi, sedotta dal potere, nella seconda metà degli anni Novanta del XX secolo.

Se la lezione di Costamagna non fosse stata accantonata, gli elementi di spicco prima del Movimento Sociale e poi di Alleanza avrebbero avvertito senza esitazioni “la crisi dello Stato e della sovranità nella quale da molto tempo le società avanzate si trovano avvinte”. Si sarebbero così evitati asservimenti deleteri, perdite di identità mortificanti e l’anestetizzazione delle coscienze, “prive di senso dello Stato e della comunità” fondata da mille e mille realtà non concorrenti e litigiose ma concomitanti e concordi.

RODOLFO SIDERI, L’umanesimo nazionale di Carlo Costamagna, pp.144, Roma, Edizioni Settimo Sigillo, 2015. €15,00