Prenderà il via ufficialmente a inizio settembre, con l’uscita del primo saggio — “La nazione fatidica” di Adriano Scianca — , l’attività di “Altaforte”, nuovo marchio editoriale che nasce per volontà della società editrice de “Il Primato Nazionale”, mensile in edicola da ottobre scorso, ideato e realizzato da Francesco Polacchi. “In questo caso definiamo Altaforte “sovranista” con un’accezione differente, rispetto a “Il Primato Nazionale”. Vogliamo dare voce ai vasti spazi al di fuori del pensiero omologato – dichiara Francesco Polacchi – in risposta ad un’esigenza che ci è apparsa subito chiara guardando la crescita costante delle vendite, degli abbonamenti e degli accessi alla rivista online. Esiste un vastissimo pubblico che chiede di poter accedere, da una parte, a una controinformazione di qualità e, dall’altra, di ritrovare traccia di un sentire comune scomparso dalle cronache mediatiche. A questo pubblico ora risponderemo anche con approfondimenti di firme importanti che non ci fanno invidiare il parterre degli autori delle case editrici blasonate”.

Fra i promotori anche Andrea Antonini: “Per tutti coloro che hanno collaborato alla nascita di Altaforte si è trattato di una risposta ad una spinta ideale che va ben oltre la semplice impresa economica. Il settore dell’editoria vive anni difficili e i canali culturali sono storicamente appannaggio di un mondo chiaramente marchiato. Ne siamo perfettamente consapevoli ma abbiamo alle nostre spalle e davanti a noi un percorso certo e ragionato: forti di un piano editoriale che, ancor prima dell’esordio, si spinge fino a dicembre 2019, con tre collane fra saggistica politica, inchieste e romanzi, sappiamo di poter contare su contributi di autori di grande spessore. I nostri libri racconteranno storie di ieri e di oggi, di vite quotidiane e di eroi dimenticati ma, sempre, rappresentando l’altra faccia della medaglia del moderno politicamente corretto, perché il nostro pubblico vuole una verità sui fatti del mondo che non sia concordata dai padroni dell’informazione. Da settembre, per rispondere a tutte queste esigenze – conclude Andrea Antonini – ci saremo noi”. Buon lavoro!

Per saperne di più: www.altafortedizioni.it