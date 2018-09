Il presidente egiziano Abdel-Fattah Al Sisi poco piace ai fondamentalisti islamici locali e ai progressisti nostrani. Non hanno torto: è un nasseriano — quindi laico e anticomunista come il defunto rais —, è un patriota che preferisce la Patria (il watam) alla comunità dei credenti (la “umma”) ed un convinto amico della comunità cristiana-copta (10 milioni di credenti). Troppo per i barbuti iman delle moschee e gli apologeti della globalizzazione.

Dal Cairo giunge ora una conferma importante del “nuovo corso” egiziano. Tra i nuovi governatori che hanno giurato in questi giorni fedeltà al governo e alle istituzioni davanti ad al-Sisi, vi è anche una donna, cristiana copta. Manal Awad Mikhail, neo governatrice della provincia di Damietta (situata sul delta del Nilo, a circa 200 km dal Cairo) sarà la prima non islamica a ricoprire il prestigioso incarico, finora assegnato quasi in esclusiva a maschi musulmani.

Nata il 1 giugno 1967 a Tanta, si è laureata in Medicina veterinaria nel 1989, per poi conseguire un master nel 1995. Per il suo lavoro e le sue ricerche nel settore dell’immunologia ha ricevuto numerosi riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale, fra cui un premio Unesco lo scorso anno.

Le nuove nomine presidenziali riguardano 22 dei 27 governatorati in cui è suddiviso il Paese, fra cui il Cairo, Giza, Luxor, Assuan e Nord del Sinai. In quest’area i militari hanno avviato da tempo una campagna contro gruppi estremisti e milizie jihadiste.

Per il presidente Sisi non è la prima nomina femminile alla guida di una parte consistente di territorio. Lo scorso anno, infatti, egli aveva scelto come governatrice della provincia di Buhayra la musulmana Nadia Ahmed Abdou, a conferma di un ruolo preminente della donna all’interno della società e delle istituzioni. L’attuale esecutivo include otto donne fra i ministri, il più elevato nella storia moderna della nazione.

In una nazione di quasi 100 milioni di persone a larga maggioranza musulmana i copti – nome dei cristiani d’Egitto – sono una minoranza consistente e fra le più antiche del Medio oriente. Lo scorso anno il Paese ha registrato una serie di attentati sanguinosi, che hanno coinvolto la stessa comunità cristiana – che in passato aveva lamentato a lungo discriminazioni e scarsa rappresentanza – e provocato oltre cento vittime.

I cristiani d’Egitto, copti e cattolici, sono fra i principali sostenitori dell’attuale presidente. Nessun rimpanto invece per suo il tetro predecessore, Mohammad Morsi, vicino ai Fratelli musulmani (movimento filo-estremista islamico).

Fonte Asia News