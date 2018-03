In questi giorni la neve ha bloccato la rete ferroviaria nazionale evidenziando ritardi, sciatteria, disservizi. Il Touring Club Italiano — lontanissimo dalla politica ma da sempre attento ai problemi della mobilità — si è fatto portavoce del disagio subito dai viaggiatori. Con un comunicato equilibrato ma inequivocabile che doverosamente riportiamo:

«Tra i tanti disagi “sofferti”, è venuta a galla, grandi e piccole: luoghi dimostratisi inospitali, privi di sale d’attesa degne di questo nome (e spesso sostituiti da esercizi commerciali), con una carenza quasi assoluta di panchine, scarsità di biglietterie con relativo personale in grado di dare informazioni.

E a seguire, bagni fatiscenti, sporchi, allagati, nella maggior parte di casi privi di carta igienica; per non parlare delle macchinette per “obliterare il titolo di viaggio” vale a dire timbrare i biglietti, spesso non funzionanti. E, come se non bastasse, una fastidiosa modalità, quasi una presa in giro, di annunciare i ritardi in minuti come per rendere più morbida l’entità del disservizio: 350 minuti nascondono infatti quasi 6 ore di attesa.